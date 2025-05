El déficit de matronas que viene arrastrando desde hace años Castellón ya no es un problema menor ni coyuntural; es una carencia estructural que puede comprometer la salud integral de las mujeres. Según los últimos datos del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, a los que tuvo acceso este medio, la provincia cuenta con solo 65 matronas que estén en activo y colegiadas. Esta cifra, que además podría no reflejar la realidad completa debido a posibles omisiones en la notificación de especialidades, dista mucho del promedio europeo, que exige casi triplicar el número de plazas actuales para alcanzar los estándares recomendados.

Estas carencias no son exclusivas de Castellón. A nivel nacional, España registra 12,4 matronas por cada 1.000 nacimientos, mientras que la media de los países de la OCDE asciende a 25. El contraste resulta elocuente y preocupante. De acuerdo con la información obtenida a través de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), la Comunitat Valenciana necesitaba ya en 2020 más de 550 especialistas adicionales para acercarse a la media europea. El tiempo ha pasado y la brecha no solo persiste, sino que amenaza con profundizarse por la inminente jubilación de muchas profesionales sin un relevo generacional asegurado.

Hay que recordar que la labor de las matronas va mucho más allá del embarazo y el parto. Estas profesionales son esenciales en la promoción de la salud sexual y reproductiva, la educación afectivo-sexual entre los jóvenes, la atención ginecológica en todas las etapas de la vida y el acompañamiento cercano y empático que ninguna otra figura sanitaria puede replicar del mismo modo. Sin embargo, la realidad dista mucho del reconocimiento que merecen. Las matronas trabajan con una carga desbordante que no les permite ejercer todo su potencial. Mientras tanto, las convocatorias de plazas del Ministerio de Sanidad, lejos de avanzar, de crecer, retroceden: las 451 actuales suponen un descenso respecto al año anterior, según se expone desde estos colectivos. Un sinsentido frente a la creciente demanda y urgencia de reforzar esta especialidad.

A este diagnóstico se suma la voz, esta semana, de Rosa Cabanes, que en declaraciones a Mediterráneo subrayó la necesidad urgente de reforzar la presencia de matronas en todo el sistema de salud. «Solo estamos presentes en las salas de partos y atención primaria» y «nuestras competencias van más allá», vino a señalar. El déficit de matronas se da hoy en unidades de ginecología, salas de maternidad y centros de salud sexual y reproductiva. En los centros de salud de primaria –exponen las afectadas– solo hay control de embarazo, posparto, lactancia, a lo que ahora se ha incorporado el programa de cribado del cáncer de cuello de útero.

Es por ello que la planificación sanitaria no puede seguir ignorando a quienes sostienen con profesionalidad y dedicación la salud de las mujeres en todas sus dimensiones. Invertir en matronas no es algo optativo, es una necesidad inaplazable. Sobre todo, cuando se trata de la salud y del bienestar de una parte importante de nuestra población . Sin una acción firme por parte de las administraciones, el sistema sanitario seguirá perpetuando un desequilibrio que invisibiliza el valor de estas profesionales. Las matronas no solo acompañan nacimientos, acompañan vidas... y merecen poder hacerlo con condiciones adecuadas y sin sobrecargas.