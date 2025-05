Pedro Sánchez quiere castigar a los ondenses

El presidente del Gobierno no respeta a los Ayuntamientos de España y no pierde ocasión para demostrarlo. Por si no fuera suficiente con obligarnos a repercutir íntegramente la tasa de basura en los vecinos, prohibiéndonos bonificarla como veníamos haciendo cada año, ahora también ha decidido determinar el destino de nuestros remanentes de tesorería.

De forma unilateral, quiere arrogarse la capacidad de decidir a qué finalidades debemos destinar el fruto de nuestra buena gestión y ahorro. Y lo que es peor: ni siquiera se digna a escuchar nuestras reivindicaciones como administración más próxima y cercana a los ciudadanos.

El presidente Sánchez no ha sido capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ello nos lastra en la entrega a cuenta que nos corresponde en la recaudación de los tributos del Estado.

En el caso concreto de Onda, nos resta la friolera de 1,7 millones de euros que nos corresponderían. Y, como con ello no tiene bastante, ahora pretende decirnos, a quienes sí hemos hecho nuestros deberes y tenemos presupuestos aprobados en los ayuntamientos, lo que tenemos que hacer con el remanente que hemos logrado gracias a nuestra buena gestión y rigor en los gastos.

Como municipalista convencida me siento comprometida y confío plenamente en la seriedad y buen criterio con el que miles de alcaldes y concejales en toda España gestionan los recursos económicos que provienen de los impuestos de sus vecinos. Ahora quieren darle la vuelta a todo y hacernos creer que la buena gestión merece castigo. Pretenden que, si queremos invertir nuestros propios ahorros, tengamos que endeudarnos. No vamos a entrar en ese juego desquiciado.

Quienes nos dedicamos a la política local defendemos con firmeza nuestra capacidad y libertad para decidir en qué gastamos los recursos de nuestros pueblos. Nos negamos a que nos sigan tratando como menores de edad que necesitan ser tutelados. Los alcaldes conocemos mejor que nadie cuales son las necesidades de nuestros vecinos y, con buena cabeza, queremos dirigir ahí nuestros recursos.

Es totalmente injusto que quieran decirnos lo que debemos hacer. El futuro de los ondenses no puede decidirse desde un despacho en Moncloa.

* Carmina Ballester es alcaldesa de Onda