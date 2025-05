Festes amb seny, convivència i responsabilitat

Les festes són, sense dubte, un dels moments més esperats de l’any. Carrers plens de gent, rialles, música, confeti i emocions compartides. Són espais de retrobament i celebració. Però també són, i han de ser, espais de respecte, convivència i responsabilitat. Perquè darrere de cada acte festiu hi ha molta més gent de la que es veu, aquells que ho han disposat tot durant mesos abans perquè puguem gaudir: el departament de Festes, la Junta i la Comissió de Penyes.

Però també aquells que, tot i ser festes, continuen treballant incansablement, veïns i veïnes, serveis essencials que no s’aturen i equips com els de Serveis Públics que, mentre nosaltres descansem o celebrem, es posen a netejar el rastre de la festa per a deixar els carrers com cal i subministrar tot el que està al seu abast perquè els més de 200 actes puguen lluir com correspon.

Són ells els que, quan ja no hi ha aplaudiments ni selfis, comencen la seua jornada. I ho fan amb dignitat, amb constància i amb un sentit de responsabilitat que mereix més que un simple «gràcies». Mereixen reconeixement, condicions dignes i una societat que no només els veja quan molesten, sinó que els valore pel que realment aporten.

Essencials

En una època en la qual el valor de les coses sovint es mesura per la visibilitat que té, cal recordar que hi ha feines essencials que no llueixen, però sostenen. I el món, i la festa, no serien iguals sense elles i ells.

Reivindiquem-los. Perquè darrere de cada festa que recordem, hi ha algú que la fa possible, també quan ningú mira.

És just fer un reconeixement sincer a tota aquesta feina invisible que fa possible que la ciutat funcione. I alhora, recordar-nos que la festa ha de ser per a tothom: per a qui balla, per a qui descansa i per a qui treballa. Això vol dir gaudir amb trellat, amb seny, amb respecte pels espais i per les persones.

Perquè fer festa també és cuidar-nos, a nosaltres i a tots els nostres, a més de la nostra ciutat. Només així, amb trellat i seny, podem fer que la festa siga de totes i per a totes.

Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial