La justícia, contra la Diputació de Barrachina

Crec que a cap demòcrata li ve de gust haver d’acudir a la justícia per a fer la seua faena. Però quan el tracte és tan ronyós i indigne no queda una altra escapatòria. I això és, precisament, el que ens ha tocat viure a la Diputació de Castelló amb Marta Barrachina al front.

Quan reclames l’accés a expedients per a fiscalitzar la labor de govern i et tanquen la porta al nas una i altra vegada, no queda cap altra escapatòria. I ara, una jutgessa ens dona la raó. El govern de Marta Barrachina s’ha passat de llest i ha vulnerat el nostre dret fonamental a accedir a la informació. Ens van negar expedients de manera il·legal. Així de clar.

El que conte avui no entra dins d’una picabaralla entre grups polítics. Va més enllà. Va d’una presidenta de Diputació que es creu que la institució és seua, que pot utilitzar-la com un apèndix del PP, censurant, amagant i mentint. I el pitjor és que no és un cas aïllat. Des de Presidència fa temps que rebem advertències en forma d’amenaces velades per a intentar silenciar-nos, però no ho aconseguiran. Governar amb majoria absoluta no dona dret a fer i desfer al marge de la llei.

Diàleg

Nosaltres volem una Diputació de totes i tots, on el diàleg i el respecte siguen la norma, no l’excepció. Però amb aquest PP, és impossible. Un PP que, a més, ens acusa de «ganduls» per no revisar documents que ells mateixos ens estaven bloquejant. Però les mentides tenen les potes curtes i, avui, una sentència judicial els ha deixat muts. Aquesta sentència és una estirada d’orella legal i la prova que cal recuperar la Diputació per a la ciutadania, oberta, honesta i útil. De tots i per a tots.

Portaveu adjunta del PSPV de la Diputació de Castelló