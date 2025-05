El Papa oblidat

Aquests aclaparadors dies, arran de la mort del papa Francesc, han estat envoltats i farcits d’històries, comentaris i tota mena de rituals mortuoris. Ens han fet una continuada exaltació de la seua vida, i del seu trànsit terrenal fins a la transmigració de la seua ànima en Roma. Milers de persones, alguns creients i altres atrets pel morbo de veure’l en taüt, han passat per la plaça Sant Pere i el cos present del difunt. Mandataris polítics i eclesiàstics de tot arreu han manifestat el fariseisme habitual en aquests casos. Alguna cosa s’ha dit dels papes anteriors, poc més que una ratlla.

En la galeria papal, també estan els Borja, possiblement originaris del regne d’Aragó, i assentats en Xàtiva: Calixt III, nascut a Canals, com Alfons de Borja i Llançol; Alexandre VI, nascut a Xàtiva com Roderic Llençol de Borja, i Innocenci X, nascut a Roma com Giovanni Battista Pamphili, rebesnet del fill d’Alexandre VI, Joan de Borja i Cattanei.

Peníscola

Res s’ha dit dels papes estigmatitzats per l’església com el papa Benedicte XIII; maltractats, històricament oblidats i depreciats. Era persona il·lustrada: Militar, llicenciat en dret per la universitat de Montpeller, professor de dret canònic, cardenal i Papa. Fou elegit pontífex amb els vots de 20 cardenals dels 21 que componien el conclave electoral. Va nàixer amb el nom de Pedro Martínez de Luna i Pérez de Gotor, a Illueca, Saragossa, el novembre de 1328 i va morir al Castell de Peníscola on estava refugiat, perseguit pel rei francès. Mai va renunciar al papat. Fou popularment conegut com el papa Luna. D’aquest pontífex, sols queda el crani, que es custodia en el poble de Sabinyan en Saragossa.

Sembla que la famosa cabuderia o fermesa de caràcter que hom atribuís als aragonesos i la frase «mantindre’s en els seus tretze», fan referència a la negativa de Benedicte de renunciar a la seua posició de Papa. Fou un Papa de vida íntegra i un magnífic jurista, la seua principal obra és el Llibre de les Consolacions humanes. L’Escultura de Benedicte XIII en Peníscola és obra de Sergi Blanco Rivas, el famós cantant i també escultor que va formar part del grup Mocedades i del duo Sergio i Estíbaliz. Ara ja tenim Papa, esperem que tinga un regnat de vida integra i honore al seus antecessors.