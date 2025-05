Ara mateix...

Sí, ahir mateix o si el lector o lectora volen, fa dos dies o la setmana passada o dos setmanes o cinc anys... Importa molt poc. Parlem de temps actuals.

I podrem comprovar amb quina facilitat alguna cosa ha trastocat la vida social o la personal. Hi ha hagut per a tota la ciutadania un seguit, de ben segur, d’algun esdeveniment que ha posat cap per avall tota una sèrie de convenciments i certeses que fins eixe moment teníem per evidents i quasi eternes. I no.

En mig de la voràgine que ens està tocant viure som a punt de perdre l’oremus i sofrim per la incertesa. Apagades de llum, trens que no arriben, una guerra que es declara, un virus que afectà el món...

I dins aquest moviment ens cal trobar unes referències per a saber on som. A l’antiga Grècia i a l’eterna Roma la gent es sentia fàcilment perduda. Va ser per això que els estoics grecs i romans van assajar escapar d’un món massa incert. I més recentment, seguint de manera lúdica els models i les ensenyances d’aquells savis, un cantant com Franco Battiato ens animava a trobar un centro di gravità permanente en una de les seues tan diverses i certeres cançons.

És veritat: cal trobar eixe punt d’equilibri que ens permeta navegar amb serenitat si no amb placidesa, enmig de les nombroses turbulències de la vida diària.

Els estoics des del seu precursor Zenon fins a Sèneca o Epictet i seguint amb Marc Aureli ens ensenyen el camí cap a la mesura i la cerca del benestar enmig del guirigall actual.

Soroll

Certament no és cosa fàcil perquè el soroll ambiental, el real i el metafòric, el de les xarxes també, fa difícil o fins i tot impossibilita el distanciament que face possible una perspectiva assenyada. Tot açò semblen paraules tenyides de filosofia com imatge d’inutilitat i xerrameca. Però no ens enganyem. A la fi aquesta forma d’entendre l’existència és la que ens pot permetre, dins determinades circumstàncies, passar els dies, a casa, al treball, amb un mínim de benestar. Que en definitiva és allò que tota cuca viva vol.

Sociòleg i traductor