Hay tiempo para todo

Para mí, y para muchos, el tiempo ha sido una obsesión constante. Se nos escapa, se nos va y, generalmente, no vuelve. Por ello, quizá, en las Geórgicas de Virgilio se recomiende aquello del carpe diem, vivir el presente, más o menos, lo mejor posible.

Y viene esto a cuento de que me acaban de llamar del periódico para reclamarme la columnita de todas semanas con la que me entretengo y (al menos lo intento) entretener al lector, entre otras cosas. Nada importante, pero un hábito para mí.

Quizá me ocurre lo que, por lo que como observo, les ocurre a otros y que, algunos, propia o impropiamente, denominan en términos más o menos médicos, astenia primaveral. Puede que sea esto por la comprobación empírica que algunas veces se entretiene uno en hacer. Y parece ser verdad en algunos casos. Es, entre otros, un efecto del clima al que, tal vez, no le prestemos la atención debida.

Vigilar

Pues, sea lo que fuere, hay que vigilar y no caer en la tentación, pero el tiempo es mucho en la conducta humana. Con frecuencia oímos aquello de «no tengo tiempo», cuando realmente lo que no tenemos es ganas de hacer algo, una excusa banal, llámese astenia o cualquier otro término.

San Agustín y otros sabios o no tan sabios se entretenían en estas cuestiones. Tempus fugit dice el adagio latino, y huye para no volver. Es un don tan preciado cuya importancia se nos escapa y seguimos sin pensar en ello. El sabio Salomón decía: «Hay un tiempo para nacer y otro para morir; y un tiempo para plantar y arrancar lo plantado». El tiempo es, pues, un recurso para valorar, priorizar y recordar. No se compra ni se vende, pero se gestiona y administra para el bien de todos. Es lo más válido que tenemos. Y, por lo que observamos, no se valora suficientemente.

Profesor