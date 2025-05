Sánchez, paga lo que nos debes

A uno le enseñaron que si se debe, se paga. Pero parece que algunos en Madrid hace tiempo que olvidaron esa lección básica de sentido común y decencia política. Porque a Burriana, a esta ciudad trabajadora, que cumple y crece, el Gobierno de España le debe más de siete millones de euros. Y lo peor es que ni los reconoce, ni tiene prisa por devolverlos.

La deuda nace del uso de unos Presupuestos Generales del Estado de 2023 como base para calcular las transferencias a los ayuntamientos. ¿El problema? Que hoy Burriana no es la de 2023. Somos más vecinos, pagamos más impuestos, generamos más riqueza. Pero el Gobierno no nos devuelve lo que nos corresponde. Mientras recauda como nunca, a nosotros nos congela las aportaciones. Y que nadie se confunda: esto no es un tecnicismo, es una injusticia con todas sus letras. Cada mes que pasa sin presupuestos actualizados es un mes más en el que Burriana pierde ingresos.

Los ayuntamientos somos la primera trinchera. Somos quienes atendemos al vecino cuando necesita ayuda, quien mantiene las calles limpias, los parques abiertos y los servicios en marcha. Pero lo hacemos con menos recursos cada año. Y lo más grave: ni siquiera nos dejan usar nuestros propios ahorros. Burriana tiene 4,3 millones de superávit. Dinero que podríamos invertir en calles, centros sociales o instalaciones públicas. Pero el Gobierno lo bloquea. Nos castiga por gestionar bien.

Lo justo

No se trata de pedir favores. Se trata de reclamar lo justo. Se trata de no permitir que, mientras otros se dedican a contentar a sus socios de legislatura con privilegios y cesiones, ciudades como la nuestra vean cómo se les niega lo más básico: recibir en proporción a lo que aportamos. Porque Burriana aporta. Y mucho.

Y lo más indignante es que si se recauda más es porque el coste de vida ha subido más. Es decir, se nos cobra más porque todo es más caro. Pero si luego esa mayor recaudación no se reparte con justicia, lo que ocurre es que ciudades como la nuestra se empobrecen, mientras Pedro Sánchez se enriquece a costa de todos. Si no nos dan la parte que nos corresponde, cada día Burriana será más pobre.

Porque al final, los servidores púbicos estamos para dar soluciones y para exigir lo que es de Burriana. Señor Sánchez: pague lo que nos debe. Porque lo decente, lo justo y lo constitucional, es que quien más cumple, no sea quien más pierda.

Alcalde de Burriana