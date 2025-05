Lo esencial que no vemos

Vivimos en unos tiempos en los que, lo que no se ve, no existe; o no es importante. La velocidad con la que pasa la información es vertiginosa; solo unos segundos para valorar una iniciativa. Nada ocupa nuestra mente el tiempo suficiente para dar cabida a la reflexión. Y así, la escasez de bienes esenciales como es el agua no preocupa, porque abrimos un grifo y brota el agua. Cómo llegó el agua hasta nuestras casa, su calidad o dónde la almacenamos, no preocupa. Solo cuando nos privan de ella. Son cuestiones que no se ven y que invitan poco a pensar en ellas, pero hay todo un mundo de incidencias detrás del abastecimiento de agua potable. En cualquier municipio. También en Oropesa del Mar.

Desde hace muchos años, el agua que abastecía a las urbanizaciones de la zona sur de nuestro municipio se servía desde la vecina Benicàssim. Primero con agua de sus pozos y después desde la desaladora, pero utilizando sus infraestructuras. Cierto que la urbanización de las Playetas tenía un contrato privado, al margen del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, con una empresa privada que les suministraba el agua. Esta circunstancia, ya conocida en la legislatura anterior por quien fuera primera edila y concejala de Urbanismo, María Jiménez, pero sobre la que no hizo nada, ha sido resuelta con éxito en esta legislatura. Como alcaldesa, quiero agradecer a la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y a su concejala delegada Helena Llobell, su infinita paciencia y su predisposición por encontrar una alternativa a este abastecimiento irregular, que debía cesar de inmediato, pero sin perjudicar a los vecinos oropesinos.

Convenio

El agua de la desaladora ya llega directamente a las urbanizaciones sur de Oropesa a través de canalizaciones ubicadas en nuestro término municipal. Además, la urbanización de las Playetas ha solicitado la cesión, sin cargas, de sus infraestructuras al Ayuntamiento, procediendo nosotros a incluirlos en el expediente de municipalización del agua que tramitamos. Quiero destacar el Convenio interadministrativo suscrito entre Benicàssim y Oropesa, para mantener la red de canalizaciones previa existente y poder utilizarlas en ambos sentidos cuando existan circunstancias imprevistas, paradas o averías en la fuente de suministro o en periodo de sequía. Sin duda, un éxito compartido entre ambos municipios. Seguimos.

Alcaldesa de Oropesa del Mar