L’Alcora Infantil

Un dels objectius que em vaig marcar aquesta legislatura va ser dur a terme una agenda d’activitats específica per als més menuts de l’Alcora, ja que era una de les qüestions que considerava que podia millorar com a alcalde. I el primer que vaig fer va ser crear una regidoria d’Infància, encarregada de coordinar totes les accions que, des de l’Ajuntament, volíem impulsar.

Des de 2023, cada trimestre presentem una programació variada per als nostres xiquets i xiquetes i, com hem pogut comprovar en molts dels actes, cada vegada més famílies d’altres municipis s’hi sumen. La regidora Ana Huguet, com a responsable de l’àrea, està realitzant una gran tasca per tal de fer-ho possible.

Recentment, hem presentat l’agenda infantil de primavera, amb propostes culturals, lúdiques i educatives per als mesos de maig i juny. Destaquen activitats com el festival Terrisserets 2025, que tindrà lloc el 31 de maig a la Pista Jardí, amb el concert del grup Trobadorets i moltes altres sorpreses, així com el taller de gelats a càrrec de la nutricionista María Ferrer, previst per al 25 de maig. A més de totes les activitats que organitza la biblioteca municipal, un espai actiu i dinàmic que esdevé un punt de trobada per a les famílies, amb tallers, animació lectora i iniciatives per a fomentar el gust per la cultura des de les primeres edats. A aquestes activitats se sumen també altres propostes que desenvolupem directament amb els centres educatius del municipi, com ara els tallers al Museu de Ceràmica, les xarrades de la Policia Local, el concurs de narrativa o el teatre en anglés, entre moltes altres.

He de dir també que, en moltes ocasions, malgrat la nostra predisposició, ens trobem amb la dificultat d’organitzar activitats amb els col·legis en horari lectiu, ja que l’Ajuntament no té competència en educació, és la Generalitat valenciana l’administració competent en aquesta matèria.

Per a nosaltres, un poble es fa entre tots i totes, i, per això, els més menuts també compten. Hui en dia, m’atreviria a dir que som un dels municipis de la província de Castelló que més activitats organitza per a la infància. Si en la passada legislatura vam aconseguir consolidar una programació estable per a la joventut, en aquesta ens hem bolcat amb el públic infantil.

L’Alcora és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i això ens impulsa a continuar treballant per una infància participativa, atorgant als xiquets i adolescents un paper actiu i escoltant la seua veu en les decisions que afecten el seu dia a dia. Un bon exemple d’aquesta voluntat és el projecte L’alcalde a les aules, una iniciativa que m’ha portat a visitar els quatre col·legis de l’Alcora per tal d’explicar de prop com funciona l’Ajuntament i respondre les preguntes i inquietuds de l’alumnat.

Implicació essencial

Elles i ells ens han acollit amb els braços oberts als seus centres i, de la mateixa manera, els estem rebent en la que també és casa seua. I és que la segona fase de la iniciativa es du a terme a l’Ajuntament, on, amb el regidor de Joventut, Erik Torner, com a amfitrió, els mostrem tots els departaments, els detallem la tasca que es realitza a la Casa de la Vila i celebrem una mena de ple infantil, en el qual poden expressar tot allò que consideren oportú: què és el que més els agrada de l’Alcora, què millorarien, etc. I prenc bona nota de tot. Ja és el segon any consecutiu d’aquesta experiència i la valoració no pot ser més positiva. Gràcies, des d’ací, al professorat dels centres educatius per la seua implicació essencial.

Valors positius

Al mateix temps, continuem dissenyant noves iniciatives per a enfortir la participació activa i real dels més joves. Els xiquets i xiquetes no són només el futur, sinó també el present del nostre municipi, i la seua veu és fonamental. A més de garantir la diversió i l’aprenentatge, les activitats infantils que promovem des de l’Ajuntament també persegueixen inculcar valors positius com l’empatia, el respecte i la solidaritat. Considerem que és una manera eficaç d’ensenyar-los a posar-se en el lloc dels altres i a comprendre millor el món que els envolta.

Estic convençut que una societat millor es construeix des de la base, i això vol dir cuidar i invertir en la infància. Quan donem espais als nostres xiquets i xiquetes, quan els escoltem i els fem sentir que són part activa del nostre poble, els estem donant més que oportunitats d’aprenentatge; estem construint una ciutadania compromesa i responsable.

A més, totes les activitats que organitzem per als més menuts són gratuïtes, perquè volem garantir que tots i totes tinguen les mateixes oportunitats.

Seguirem treballant per tal d’oferir més i millors projectes. Volem que els nostres menuts cresquen en un lloc ple d’experiències, segur i amb valors, on tinguen moltes oportunitats per a gaudir, aprendre i conviure.

Alcalde de l’Alcora i secretaria general del PSPV-PSOE a la província de Castelló