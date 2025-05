El ple de l’Ajuntament de Castelló és la màxima representació de la democràcia municipal entre cada procés electoral, i presidir-lo és una responsabilitat institucional que, a cada ple que passa, es demostra que li ve gran a l’alcaldessa Carrasco.

Al passat plenari, Compromís vam portar a debat una moció davant el fet que la Confederació Hidrogràfica vol donar, de per vida, 8 milions de metres cúbics d’aigua a la bp per a la producció d’hidrogen verd. D’aquest afer en parlarem un altre dia, però la qüestió és que, davant un tema de tal envergadura, el govern va decidir defugir el debat.

Compromís no qüestionem allò que vulga fer cada grup polític respecte a un tema, però entenem que, quan els representants públics volen portar un tema al ple (i més si és d’aquest calat), el govern ha de ser capaç i tindre la responsabilitat institucional de debatre i marcar postura. I dir això va fer que Carrasco mostrara el seu veritable rostre: el de la intolerància.

Responsabilitats

Carrasco va recordar que ella era l’alcaldessa, una cosa que a Compromís sabem bé, per això les propostes i crítiques van dirigides a ella, però ho va recordar no per acceptar responsabilitats, sinó per, apel·lant a la llibertat d’expressió, dir que no la podem qüestionar... Faria riure, si la persona que ho diu no fóra l’alcaldessa de Castelló.

Ningú dubta que a Carrasco la van votar 28.000 castellonencs, igual com ningú dubta que a Compromís ens van votar 9.400. Però, quan som regidors i regidores, i més quan eres alcaldessa, ho eres de tota la ciutat. I això, per ara, Carrasco no ho té present.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló