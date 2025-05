Carrasco menysté el Grau

La ciutadania s’haurà sorprés aquests dies en esbrinar que hi ha una regidora del PP a l’Ajuntament de Castelló que es diu Ester Giner, edil sense cap pressupost que gestionar i que cobra 65.000 euros a l’any a canvi de dedicar-se només a fer-se fotos pel Grau.

És curiós que, després de comparéixer en el ple a petició del PSOE per a rendir comptes d’aquests dos anys desapareguda, siga ara protagonista mediàtica del gabinet de la propaganda de l’alcaldessa del postureo, Begoña Carrasco. Un dia d’aquests la veurem fumigar mosquits per la Marjaleria.

La realitat, no obstant això, és ben clara. El Grau no li importa al Govern de la Vergonya de la dreta i la ultradreta. No hi ha més que veure el maltractament que li estan donant a les festes de Sant Pere del 27 de juny al 6 de juliol.

Un dia menys

D’una banda, Carrasco i Giner han decidit que els grauers i graueres tinguem enguany un dia festiu menys en benefici de la Magdalena; serà perquè la plaça Major de Castelló llueix millor per a les fotos de l’alcaldessa.

A això s’uneix que venguen com a gran esdeveniment de Sant Pere una correguda de bous, d’una empresa privada, en la plaça del parc Ribalta el 28 de juny. Sí, el mateix dia i quasi a la mateixa hora que el Pregó, un dels actes grans de les festes. Bingo.

Per no parlar del concert de Camela, per al qual els i les assistents hauran de rascar-se la butxaca, el mateix que en la Magdalena, amb actuacions gratuïtes.

Aquest és el respecte de Carrasco i Giner cap al Grau.

Regidora del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Castelló