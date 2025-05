Auge de la logística en Castellón

El mundo del transporte y la logística está inmersa en una gran transformación y Castellón no está siendo ajeno a estos cambios. Quizá en la vorágine de las rutinas no lo notamos en el día a día, pero el tejido económico se está transformando. Cada vez son más las grandes empresas que eligen nuestros pueblos y ciudades para instalar sus centros logísticos, y eso no es casualidad. Detrás de cada inversión, hay una apuesta por Castellón y decisiones empresariales que pueden repercutir en la capacidad de crecimiento.

Tal como ha venido informando Mediterráneo, la llegada de la empresa Ontime a Borriol, con más de 12.000 metros cuadrados en la antigua nave de Marie Claire junto a la CV-10, es el último ejemplo de un fenómeno que lleva tiempo gestándose. Esta compañía especializada en mensajería y paquetería se suma a nombres ya conocidos como Amazon, que abrió en Onda en 2022 uno de sus mayores centros logísticos en España, o Cofares, que también opera en la zona con un almacén farmacéutico de casi 8.000 metros cuadrados.

Pero no solo las grandes multinacionales están fijándose en esta provincia. Empresas como Svan, dedicada a los electrodomésticos, o Jysk, la cadena danesa de muebles y decoración, también han puesto sus ojos en Castellón. Y a medio plazo, ya se habla del impresionante proyecto del grupo STN para crear un macrocentro logístico cerámico que ocupará más de un millón y medio de metros cuadrados, que irá en paralelo a la nada despreciable inversión de la empresa Statkraft en cuanto a industria fotovoltaica se refiere.

¿Qué puede significar todo? En primer lugar, oportunidades. Más empleo, más actividad económica, más posibilidades de futuro para nuestros jóvenes. También conlleva mayor visibilidad para nuestra tierra, que pasa a jugar en una liga más competitiva, atrayendo inversiones que antes se iban a otros lugares.

Infraestructuras

Sin embargo, este crecimiento no puede sostenerse solo. Como bien se apunta desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, necesitamos mejores infraestructuras para que este impulso no se frene. ¿De qué sirve tener empresas punteras si no pueden moverse con rapidez, si sus camiones se atascan o si no hay suelo industrial disponible para seguir creciendo?

Por eso es tan importante que se terminen proyectos como el desdoblamiento de la CV-10 hasta conectar con la A-7, o la mejora del acceso al puerto de Castelló, vital para nuestras exportaciones. O la ansiada biela que conecte la CV-10 con la CV-21. No son obras lejanas que no nos afectan: son clave para que nuestras empresas funcionen mejor y puedan ofrecer empleos de calidad.

También es esencial que sigamos apostando por áreas industriales modernas, como la Sur-20 en Onda, las nuevos espacios consolidados de Almassora, Vila-real, la Vall d’Uixó, Burriana, Nules, Castelló y así un sinfín de enclaves distribuidos a lo largo de toda la provincia, hoy perfectamente preparadas para atraer a nuevos operadores logísticos. Porque cuando una empresa se instala, no solo crea empleo directo, también genera oportunidades para transportistas, pequeños talleres, comercios, restaurantes, hoteles… Hay una activación real de toda la economía local.

Está claro que tenemos lo necesario para convertirnos en un punto neurálgico del transporte y la logística en el Mediterráneo, pero para eso necesitamos sumar esfuerzos para seguir siendo atractivos y, en cuanto a la burocracia, poniéndolo fácil.