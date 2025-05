El Censal Parc de todos

Castellón entre todos. La campaña de participación ciudadana que hemos activado para el diseño del Censal Parc ha sumado en solo tres días más de 3.000 encuestas completadas. Se trata de una cifra elevadísima que demuestra el enorme interés de los vecinos y vecinas de Castellón por formar parte de un proyecto de legislatura ilusionante y que transformará el distrito este de la ciudad mediante la creación de un gran bosque urbano, el mayor de toda la ciudad.

Tras varias décadas en el cajón, con la valentía y la capacidad de trabajo que definen al equipo de gobierno que tengo el honor de presidir, hemos puesto en marcha el diseño del conjunto del nuevo parque, que sumará más de 122.000 m2, los comprendidos en la pastilla de suelo que comprende del Palau de la Festa hasta el centro de salud Fernando El Católico, la calle Fernando Católico y la Ronda Este. En esta etapa también hemos aprobado la ejecución de la primera fase, más de 32.000 m2 del total. Una actuación que es el máximo exponente de la política de renaturalización de la capital que tenemos en marcha desde hace dos años y que tan buenos resultados está dando.

A lo largo de este tiempo, la voluntad de hacer de Castellón una ciudad más agradable para vivir, pasear y disfrutar así como la práctica de la escucha activa han sido ejes fundamentales de nuestra labor diaria. Lejos de ser un gobierno que trabaja de puertas para dentro, hemos salido a la calle y hemos abierto el ayuntamiento, la casa de todos, a los ciudadanos para escuchar sus demandas. La cercanía y la atención forman parte de nuestro ADN y un proyecto de la magnitud del Censal Parc debía tener un proceso de participación a la altura del mismo.

Estamos diseñando la capital del presente, pero también la del futuro. La que disfrutarán nuestros hijos y nuestros nietos, por lo que queremos que los más de 180.000 castellonenses sientan que forman parte de este legado. De ahí la importancia de conocer cuáles son sus prioridades porque, como dije en mi toma de posesión, el 17 de junio de 2023, "vamos a construir el Castellón de todos" y, de nuevo, cumplimos con la palabra dada. Ejemplos no faltan: Zona de Bajas Emisiones, Mercado Central, Mercado de Abastos, Mercado de San Antonio, Refeyme... En todos y cada uno de estos proyectos hemos ido de la mano de los principales colectivos afectados y, en el caso de Censal Parc, vamos un paso más allá abriendo una consulta pública, para toda la ciudadanía, sin precedentes.

Presumir de ciudad

Todo un hito del que ustedes pueden formar parte, por lo que les animo a sumarse y, como dice la campaña de difusión de la iniciativa, "presumir de parque". Y yo iría más allá, presumir de ciudad. Porque, al fin y al cabo, unos vecinos orgullosos del lugar en el que han nacido, han crecido o han elegido para vivir son el mejor escaparate, la mejor marca publicitaria, los mejores influencers que podemos tener.

La respuesta ha sido extraordinaria y más de 3.000 personas ya han votado en solo tres días. Por ello, quiero dar las gracias a todos aquellos que ya han entrado en censalparc.com y, si aún no lo han hecho, les invito a hacerlo. Pero si las nuevas tecnologías no son lo suyo, no se preocupen, este equipo de gobierno también trabaja para que la brecha digital no sea un impedimento. Por ello, a partir del 26 de mayo y a lo largo de las próximas semanas, en diferentes puntos de la ciudad habrá encuestadores a pie de calle perfectamente identificados con los que podrán responder el test. También estarán a su disposición para resolver cualquier duda. Queremos contar con todos los colectivos de la ciudad, las juntas de distrito, la comunidad educativa, entidades deportivas, colectivos de mayores, asociaciones para personas con discapacidad… Y a ellos también nos dirigiremos para que formen parte de esta iniciativa.

Será un espacio de todos y para todos. Un lugar accesible donde practicar deporte, donde se celebrarán actividades lúdicas y en el que las familias disfrutarán de juegos al aire libre. Un espacio en el que respirar y liberar el estrés que tantos problemas de salud mental ocasiona. Porque no tengan ninguna duda de que contar con pulmones verdes nos convierte también en una capital más saludable y más atractiva para el visitante.

Necesitamos sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista para que el Censal Parc de Castellón sea la envidia de otros parques que son verdaderos referentes turísticos en otras ciudades. Les hablo de El Retiro de Madrid, el Hyde Park de Londres, el Central Park de Nueva York… Todos ellos no solo son un espacio de esparcimiento para quienes residen en ellas, también son un polo turístico.

De nuevo, les agradezco su implicación y les pido su colaboración para hacer de Censal Parc, el bosque urbano de todos.

Alcaldesa de Castellón