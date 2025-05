¿Por dónde empiezo? Quizá el mejor punto sea casi el final de un libro: Soldados de Salamina. Lo releí para el club de lectura de La Farola. En las últimas páginas se explica el porqué del título de la tercera y última parte: «Nos vemos en Stockton». Leí esta maravillosa obra de no ficción hace muchos años y no recordaba esto. Es lo que tienen las relecturas, que nos permiten descubrir cosas que la primera vez pasaron desapercibidas, aunque en la segunda o posteriores nos parezca increíble no haber prestado la debida atención.

Hablo de cuando Roberto Bolaño, el genial escritor chileno, le cuenta a Cercas por qué Miralles, el viejo soldado de la República española y luego de la francesa, le espeta la referencia a la ciudad de Stockton. Entonces le habla de cine y, en concreto, de una película que yo ni había visto ni sentido curiosidad por ella la primera vez que leí ese libro. Hablo de Fat City.

Suspendí la relectura por un rato tras leer la breve sinopsis que aparece inserta en el libro y que voy a reproducir aquí: «En casi todas las películas de boxeadores lo que cuenta es la historia de la ascensión y caída del protagonista (…); aquí no: en Fat City ninguno de los dos protagonistas (un viejo boxeador y un boxeador joven) vislumbra siquiera la posibilidad del éxito, ni ninguno de los que los rodean, como ese viejo y acabado boxeador mexicano, que orina sangre y sale solo del estadio, casi a oscuras».

Solo bebía whisky

En cuanto leí eso y vi los primeros dos minutos de la película, en la que solo hay planos de la ciudad de Stockton, en California, sin que salga ningún personaje de la película, sin diálogos, solo con la música de Kris Kristofferson sonando, le dije a mi mujer que Fat City era ya una de mis películas preferidas. Luego la vi completa y solo reafirmó mi sensación. Un prodigio de John Houston, su director. El mismo que rodó La reina de África y no enfermó de disentería porque ni siquiera probó el agua durante el rodaje, y es que solo bebía whisky (tampoco Humphrey Bogart se puso malo).

La película y el libro en el que se la menciona son historias tristes. De perdedores. Incluso a Sánchez Mazas, el falangista que milagrosamente sobrevive a un fusilamiento, se le puede considerar una víctima de la guerra civil española: el mundo que sobrevino después no es el que él quería, aunque ganasen los suyos. Pese a que millones de españolas sufriesen en sus carnes mucho más que él, la derrota, la condición de víctima, es algo que va asociado a determinados caracteres. El escritor, padre de Rafael Sánchez Ferlosio, parece que pertenecía a este extraño y triste club de boxeadores que suben al ring a pelear por su vida, una y otra vez, y que jamás obtienen la gloria que quizá merecen.

A veces pienso que este tipo de historias son las únicas que valen la pena. Las de Anna Karenina, Joseph K, don Quijote, el hombre que grita pintado por Munch, Raskolnikov, el coronel Kurtz, Antígona, Calígula, Willy Loman… Quizá todo lo demás sea tapar con sonrisas y finales felices la condición humana; quizá todo lo demás no sea arte sino distracción. Veneno.

Editor de La Pajarita Roja