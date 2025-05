La fuerza de lo que ‘no importa’

Hay afirmaciones que, aunque provengan de voces muy distintas —una joven artista y un filósofo consagrado—, resuenan con una complicidad inquietante. Alba Ruiz Lafuente defiende que el arte, en su esencia, es inútil. Maurice Blanchot, por su parte, afirma que escribir «carece de importancia». En un mundo que valora el hacer por encima del ser, estas ideas pueden parecer provocadoras. Pero tal vez, como ocurre con toda verdad incómoda, basta con mirarlas desde otro lugar.

La inutilidad del arte, en el sentido que plantea Ruiz Lafuente, no es una carencia, sino una forma de libertad. Lo que no sirve a ningún fin práctico escapa al control de la lógica productiva. Es una grieta por donde se cuela lo imprevisto: lo inútil entendido como espacio de disidencia. Crear sin perseguir una utilidad medible es, hoy en día, una manera radical de existir. Y esto nos interpela, porque nos obliga a preguntarnos si todavía somos capaces de valorar lo que no se puede contar, ni vender, ni monetizar.

En paralelo, Blanchot nos recuerda que escribir no importa. Pero esa falta de importancia no es desprecio, sino condición de posibilidad: si escribir no es necesario, entonces puede ser verdadero. Puede ser un acto puro, sin justificación. En esa no-importancia nace una relación honesta con la escritura, liberada del peso de la eficacia o del reconocimiento.

Tal vez por eso, arte y escritura comparten esa misma fragilidad fértil. No cambian el mundo como lo hace una ley o una máquina, pero lo cuestionan. Son actos de resistencia porque no pueden ser defendidos con los criterios habituales del progreso. Y eso los hace poderosos, precisamente porque no quieren ser útiles, porque no quieren servir, solo ser.

En este sentido, Ruiz Lafuente y Blanchot nos proponen una forma de estar en el mundo menos ruidosa pero más radical. Una apuesta por la presencia sin finalidad. Una defensa de lo invisible. Y quizá, solo quizá, es desde ese lugar aparentemente inútil donde empezamos a comprender, de otro modo, el sentido profundo de lo que hacemos.