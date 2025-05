Platja deserta

A Benicàssim hem passat la setmana de Pasqua i el pont de maig (i arribarem a juny) sense cap servei a la platja: ni xiringuitos, ni les zones de massatges, ni els quioscs, ni el lloguer de gandules, i el contracte del servei de protecció i salvament caducat des de 2024, amb un pressupost provisional.

No ho tenim, i això dona una imatge pèssima al turisme. La culpa? Segons l’equip de Govern, de Costes. Però què podem esperar de qui aplaudeix les vergonyes de Mazón? Ja sabem que per a ells, la solució és tirar les culpes a altres institucions.

Responsabilitat

Per desgràcia, estem acostumats; ens fan creure que la culpa de què el CEAM encara estiga tancat no és municipal. Mai s’assumeix la responsabilitat ni hi ha previsió. Al nostre poble les coses funcionen per inèrcia, no per una bona gestió política, ni per previsió, ni per responsabilitat. Vam tindre el contracte de l’aigua caducat set anys i encara tenim caducat el contracte de residus, en fa més de cinc. Qualsevol queixa que arriba a l’Ajuntament segurament no rebrà mai resposta, perquè escoltar a la gent no és una prioritat per al govern de Benicàssim, i tampoc ho és la transparència.

Ací la prioritat és avançar en la carrera política de la senyora alcaldessa (que no confia en el seu propi equip), créixer en poder, però mai assumir la responsabilitat de governar un poble que es troba descapitalitzat. El model caciquil: ningú ha de fer ombra. Enguany l’aperitiu se’l faran a Madrid, però no a la platja de Benicàssim.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Benicàssim