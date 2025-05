Carta a un cor confrare

Estimat germà i germana confrare:

Desitjo dirigir-me avui al més profund del teu cor perquè ets un exemple de vida cristiana en un món especialment necessitat de cura espiritual. Aquest cap de setmana, Roma està acollint el Jubileu de les Confraries, on són presents membres de diferents associacions religioses de tota la Terra.

«Sois chiflados del amor de Dios», va dir el tan recordat per mi papa Francesc als participants del II Congrés Internacional de Germandats i Pietat Popular, a Sevilla. En la seva carta, el Sant Pare (prenent el testimoni de sant Manuel González), va destacar que «no parla de devoció, de litúrgies públiques o d’oració contemplativa», sinó de «l’obra social de l’Església, del compromís laical per la transformació del món, de la necessitat d’acostar la tendresa de Déu als homes que sofreixen en el cos i en l’ànima».

Ara, recollint el testimoni del difunt Papa, vull recordar-te que ets un pilar fonamental que posa, en l’amor i el servei sense fissures, la centralitat d’una fe que carregues sobre les espatlles. I ho fas, a imatge del Bon Pastor, amb el famolenc que està prostrat en el camí i, alhora, amb Crist: especialment en el misteri de la Passió, Mort i Resurrecció. El teu camí és esperança i fa Evangeli amb una pietat popular que entrellaça, en silenci, el cor de Déu i el de Maria.

Ser confrare és portar a Crist, cuidar-lo i acompanyar-lo quan ja no pot més. És compartir la fragilitat mitjançant el testimoni d’una humanitat nova, és dilatar la fraternitat i és una manera de viure i de construir Església. És reviure la Tradició d’una forma autèntica, no només des de les formes sinó des del cor, i és oferir la penitència que ens porta cap a la Pasqua en cada pas. Ser confrare és, al cap i a la fi, revestir-te amb l’hàbit d’una Església sinodal, on Crist ha de ser el centre de la teva existència.

Mai oblidis que les teves accions queden escrites en el cor del més feble i, quan carregues la creu, has de ser el suport del vulnerable, de l’abandonat i del caigut. Només així té sentit evangelitzar des de i en la pietat popular, per a ser germà, testimoni i apòstol.