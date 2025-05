Tecnologies, Europa i la Universitat per a Majors

Com tots els anys la Universitat per a Majors de l’UJI obri les seues portes estos dies per a la preinscripció del seu alumnat per al curs 2025-2026 amb un total de 120 places. Prèviament, es van organitzar unes jornades de portes obertes durant una setmana, en la que tots els interessats van poder entrar en les classes i experimentar la docència orientada al’estudiantatsènior. La preinscripció estarà oberta fins el dia 13 de juny i es podrà realitzar a través de la web pròpia, però també en les oficines de la Universitat per a Majors, en l’Àgora del campus de l’UJI. Allí podran rebre una atenció personalitzada, ja que les tecnologies poden ser un hàndicap per a llançar-se a iniciar uns estudis a la Universitat.

Precisament, l’educació i actualització en les noves tecnologies ha sigut un dels eixos vertebradors des de l’inici del programa sènior de l’UJI, tant en el disseny acadèmic com en el desenvolupament de projectes europeus, amb la finalitat deminimitzar la bretxa, en aquest camp, de les persones majors.

El dia a dia de l’alumnat està centrat també en això, a través de la Biblioteca Virtual Sènior, la WikiSenior, la docència online o elsnombrosos tallers que s’organitzen. Per eixe motiu, aquesta setmana s’han organitzat les VI Jornades de Majors i Noves Tecnologies, amb una temàtica molt actual: la intel•ligència artificial i els majors: que relació tenim junts. Com el numeral indica, és la sexta edició d’una activitat que ha anat evolucionant en temàtica amb els nous temps i els nous desafiaments. Ja des del curs 2006-2007 es van iniciar aquestes jornades periòdiques, sempre procurant alternar un dia en la seu de Castelló i un altre en una de les Seus del Programa Campus Obert.

L’àmplia participació de l’alumnat en totes elles i el seu reflex en una sèrie de publicacions, són mostra de l’impacte social i dels avanços en innovació educativa en aquest àmbit. Des dels inicis en l’ús d’Internet fins els reptes que la revolució digital imposa a la nostra societat.

En aquesta ocasió, la sexta edició, les jornades s’han desenvolupat entre el campus de Castelló i la Seu del Nord a Sant Mateu. Tres-cents cinquanta alumnes han rebut formació a través de conferències, tallers pràctics, i exhibició de robots. També amb espais per al debat sobre l’accessibilitat a les noves tecnologies, els reptes ètics de la intel•ligència artificial (IA), com detectar les fakenews, com manegar-se amb l’administració digital, els avanços en cirurgia robòtica, i l’ús pràctic de les noves tecnologies, gràcies a una sèrie d’experts de la Universitat Jaume I. D’aquesta forma s’ha debatut al voltant dels perills i el avantatges de la IA, com condiciona el nostre dia a dia, i com utilitzar aquestes ferramentes amb responsabilitat i ètica.

A més, aquest és també un projecte participatiu, un exemple d’aprenentatge servei, ja que gran part de l’organització ha sigut a càrrec d’un comitè organitzatiu format pels alumnes i la coordinació del programa, que han tingut molt en compte les necessitats i demandes dels seus companys i companyes.

Este compromís de la Universitat per a Majors amb la formació contínua i la inclusió digital s’estén també a la conscienciació amb la ciutadania europea i la inclusió de la seua experiència formativa amb altres experiències educatives. En concret, un grup de dotze alumnes de la Universitat per a Majors han sigut seleccionats per a realitzar una mobilitat Erasmus+ enfocada en l’educació d’adults durant la pròxima setmana del mes de maig.

La participació en aquest programa, amb la Università Delle LiberEtà en Udine (Itàlia), permetrà millorar l’adaptabilitat, la capacitat de comunicació en altres idiomes, reforçar la cooperació entrepaïsos i cultures i, per tant, la construcció d’una ciutadania europea activa i compromesa, sense límits d’edat.

Formació que trascendeix l’aula

La Universitatper a Majors de l’UJI ès, per tant, un programa de formació que avança pas a pas en la formació integral al llarg de la vida, en la implicació en el territori, en la construcció de la ciutadania europea i en l’educació davant els nous reptes que la revolució de la intel•ligència artificial suposa per a la població sènior. És una formació que transcendeix l’aula avançant en la inclusió i en l’envelliment actiu i significatiu.