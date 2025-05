La clausura d’una residència

El tancament de la residència de gent gran de la Vall d’Uixó no és només una notícia local, és una ferida oberta al cor del nostre model de societat i un símptoma d’un model que fa aigües. Darrere de cada porta que es tanca hi ha històries de vida, vincles trencats i treballadores (sí, en la seua majoria dones) que perden no només la feina, sinó també un projecte vital lligat a la cura de les persones més vulnerables.

La competència de la gestió de les residències de persones majors és de la Generalitat i és, per tant, la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda la que ha d’aportar solucions d’una banda a les persones usuàries i d’altra a les persones treballadores, perquè a més és ella la que força el tancament de la residència sobre la base de criteris de seguretat.

Des d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló denunciem amb rotunditat el tancament de la residència Hogar Sagrada Familia perquè és inacceptable i proposem un pla alternatiu digne pactat amb les dues administracions, amb la Conselleria que té la competència (i per tant la responsabilitat) i amb l’Ajuntament que actualment presta el servei públic. I exigim solucions pensant en les persones i no en arguments econòmics perquè no es pot gestionar el benestar des de les retallades, els tancaments o les privatitzacions.

Una societat justa i avançada no pot permetre que la cura de la seua gent gran depengue de criteris econòmics. No pot abandonar les treballadores públiques que, durant anys, han sostingut aquest servei amb vocació, professionalitat i humanitat. I no pot tolerar que es destrueixe un dels pilars de l’Estat del benestar sense alçar la veu.

Avui ha estat aquesta residència; demà pot ser una altra. Per això és urgent defensar allò públic amb convicció, exigir transparència i responsabilitats. Defensar els serveis públic és defensar-nos a totes i tots.També a aquelles persones que, algun dia, necessitarem que ens cuiden amb dignitat. No hi ha futur just ni cohesionat sense uns serveis públics forts, ben dotats i compromesos amb la vida. Perquè allò públic és de tothom i protegir-ho és una responsabilitat compartida.