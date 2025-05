És el moment d’apostar per la FP

La Formació Professional (FP)ja no és per a les persones que no volen estudiar, com s’ha concebut erròniament durant molts anys. Els resultats estan ahí, i la seua taxa d’ocupabilitat és alta, fins i tot més que en molts estudis universitaris. De fet, cada vegada hi ha més persones amb títol universitari que fan un cicle formatiu pel seu valor pràctic i per la preparació real que ofereix per al món laboral. Aquesta formació és clau per a millorar la qualitat de l’ocupació i els salaris. I jo vull que la Vall d’Uixó siga una ciutat que oferisca bons salaris i bones condicions per als treballadors i treballadores, perquè així la ciutat serà més pròspera, amb més capacitat de consum en el comerç i els serveis, i un lloc on desenvolupar projectes de vida.

Per això, des de l’Ajuntament estem fent una aposta ferma per la Formació Professional, amb el suport dels sectors econòmics. Estem tramitant l’ampliació del polígon industrial, i no podem parlar d’atraure noves empreses (i que les que ja estan a la Vall puguen créixer) sense parlar de Formació Professional. Una cosa sense l’altra no té cap sentit. És una qüestió de sensatesa i de mirar al futur. Si per alguna cosa s’ha caracteritzat la meua forma de governar en estos 10 anys és per la mirada llarga, allunyada del curtterminisme i del populisme que alguns partits polítics apliquen per sistema i per convicció.

La setmana passada vam organitzar una assemblea oberta sobre la situació de l’IES Botànic Cavanilles, per transparència cap a la ciutadania. Qui pot estar en contra o tindre por que rendim comptes i expliquem el projecte existent i quins problemes té? Perquè la situació del Botànic Cavanilles no afecta només el propi centre, sinó tota la ciutat. Per això era necessari obrir un debat sobre la situació real del centre, perquè la reforma plantejada no és viable: l’espai és insuficient. El pati es queda en un terç del mínim que marca la normativa i les pistes esportives quasi a la meitat. El gimnàs, la biblioteca i els porxos també es redueixen, i no hi caben ni cafeteria, ni taquilles, ni alguns despatxos, per exemple.

Este projecte de reforma té un cost de quasi 20 milions d’euros, en un moment en el qual la Conselleria d’Educació no té clar el futur del Pla Edificant. Fer aquest projecte és fer un pegot, del qual ens penedirem en pocs anys. Perquè no reuneix les condicions necessàries i ja naix menut. La falta d’espai provoca que la Conselleria ens obligue a enderrocar la façana, però ni així cap tot el que la normativa exigeix que ha de tindre un institut. És informació que la ciutadania ha de conéixer, perquè estem parlant de diners públics (i no de pocs!).

Jo demane reconduir esta situació, donar-li trellat i consensuar una solució amb tots els agents de la ciutat. És una crida a la responsabilitat. La meua proposta (i la de la Regidoria d’Educació) és fer un centre integrat de Formació Professional a la Vall d’Uixó, de la mà de la Conselleria. Pels motius que ja he explicat abans, com l’ampliació del polígon, però també perquè estem en una ubicació idònia: entre Castelló de la Plana i Sagunt no hi ha cap centre d’este tipus, i la Vall reunix totes les condicions per a acollir-lo. Volem ser l’epicentre de la Formació Professional.

Si en estos moments no fem una aposta ferma com a ciutat, vindran altres municipis i s’emportaran el centre integrat de Formació Professional. Perdrem una altra oportunitat. I això és el que em preocupa. Perquè ja va passar en el seu dia amb els bombers, amb el tren, amb els jutjats, amb la policia nacional… I seria terrible perdre també el tren de la Formació Professional perquè estem divagant o perquè tenim una visió curtterminista o pensant només en els interessos d’algunes persones. Eixa manera de fer i de governar no va amb mi, perquè els interessos generals de la Vall estan per damunt de tot.

Una oportunitat històrica

Tenim davant una oportunitat històrica. La formació professional ens pot situar en el mapa com una ciutat preparada per als reptes del futur, connectada amb les empreses, amb una joventut que troba eixides laborals sense haver de marxar, i amb sectors tradicionals i emergents que necessiten mà d’obra qualificada. Aquesta és una de les claus del desenvolupament local i del que vull per a la Vall.

Invertir en formació professional és apostar per la igualtat d’oportunitats, per retenir talent i per donar opcions reals de futur a la nostra gent.

No és només una qüestió educativa: és una qüestió de ciutat, d’ocupació, de dignitat i de progrés. I jo vull que la Vall d’Uixó estiga en la primera línia d’eixa aposta. Perquè Formació Professional també vol dir menys atur, més qualitat de vida, més benestar per a les famílies i una economia local més forta. No hi ha millor política social que donar oportunitats a través de l’educació i el treball.