Reivindicar al médico de familia

Cada año, la elección de plazas de médico interno residente (MIR) dibuja una radiografía precisa de los valores, aspiraciones y temores de las nuevas generaciones médicas. En esa imagen, la medicina de familia aparece borrosa, desplazada al margen, con apenas un puñado de plazas adjudicadas en los primeros días del proceso. En Castellón, tal como publica este medio en páginas interiores, representan solo dos de las 36 ofertadas. En toda España, menos del 10% en los primeros 5.600 aspirantes. La tendencia no es nueva, pero sí cada vez más alarmante.

Y no lo es porque los médicos hayan dejado de considerar importante la atención primaria. Lo es porque, año tras año, las condiciones en las que se ejerce esta especialidad la hacen muy complicada, casi insostenible e invisible, además de ser poco atractiva para quienes aspiran a una carrera médica digna, estimulante y, sobre todo, la más cercana a los entornos del paciente.

La medicina de familia debería ser una elección de prestigio. Es una especialidad de altísima complejidad, que exige un conocimiento transversal, trato directo y continuo con el paciente y una mirada integral de la salud. Como se advierte desde la Sociedad Valenciana de Médicos de Familia, no es una especialidad fácil. Y sin embargo, es indispensable. Es, como se ha dicho tantas veces, la puerta de entrada al sistema sanitario. La trinchera donde opera la verdadera atención individualizada.

Pero esa trinchera, de manera frecuente, está descuidada. Hay sobrecarga asistencial, agendas imposibles, burocracia desbordante, agresiones sin consecuencias, contratos precarios, salarios desiguales entre comunidades y falta de reconocimiento en el ámbito académico. ¿Quién querría, en esas condiciones, dedicar su vida profesional a este nivel asistencial después del enorme esfuerzo empleado en la dura etapa formativa?

Sostenibilidad del sistema

Los datos son claros. El abandono institucional de la atenciónprimaria no solo está alejando a los nuevos médicos, sino comprometiendo la sostenibilidad del sistema público de salud. Más del 50% de los médicos de familia actuales se jubilarán en menos de 15 años, y el déficit proyectado es de al menos 9.000 profesionales. Sin una estrategia firme, realista y bien financiada, lo que quedará serán consultorios vacíos y ciudadanos sin un médico de referencia, de cabecera, como tradicionalmente se ha denominado.

La solución no está en aumentar plazas, como si de rellenar huecos se tratara. Está en dignificar la medicina de familia. La clave está en aumentar su presencia en las universidades. Como piden desde el sector, invertir al menos el 25% del gasto sanitario en atención primaria, en ofrecer condiciones laborales estables, incentivos reales y seguridad jurídica para ejercer. En hacer que esta especialidad vuelva a ser una opción elegida, no evitada.

Los futuros médicos no huyen de la medicina de familia porque no la entiendan. La evitan porque la entienden demasiado bien: conocen su enorme valor clínico y humano, pero también ven las grietas por las que se escapa la vocación. Y no basta con apelar a lo «bonita» que es la especialidad. Lo es. Pero también debe ser justa.

Si seguimos ignorando este síntoma, la enfermedad será irreversible. La sanidad pública necesita una atención primaria fuerte, respetada y bien dotada. Y eso empieza por hacer que ser médico de familia vuelva a ser motivo de orgullo. No un acto de resistencia.