Castellón es plural, no subnormal

El 17 de mayo es denominado por todo el consenso progre el día contra la LGTBI fobia. Algunos venden que Vox no es comprensivo o, como ellos dicen, «inclusivo». Sin embargo, hemos demostrado de sobra que nosotros no hacemos acepción de personas. Para nosotros no son más los homosexuales o lesbianas que los heterosexuales; los mayores que los jóvenes; las mujeres que los hombres; los ricos que los pobres. Nos da igual. Todos tenemos los mismos derechos y deberes. En eso consiste la igualdad real. Yo puedo decir con orgullo que, en casa de mi hermana, quien cocina o recoge a los peques del colegio es mi cuñado, mientras ella tiene el trabajo más rentable de los dos. Eso no se llama empoderamiento femenino. Eso se llama sentido común, que es lo que en Vox defendemos. Podría ser al revés y tan contentos.

Progre

Pero el consenso progre quiere convertir la sociedad en un constante enfrentamiento de facciones. Por eso inculcan en los colegios, con el beneplácito del PP, la ideología de género que no enseña a respetar a todos, sino a decir que hay que ser «diverso» sí o sí, o peor, que hay que dar más derechos al que es más «diverso». Mientras tanto, Compromís, con el PSOE de comparsa, presentan mociones no solo para prohibir, sino para tipificar como delito la actuación de un psicólogo que asesora en un proceso voluntario de un adulto para revertir su tendencia sexual. O sea, todos los españoles debemos pagar las operaciones de cambio de sexo, pero cuando el administrado quiere revertir esa orientación sexual, no solo no hay que pagarlo, sino que es criminal. Pues va a ser que no. Una cosa es ser plural, y otra distinta subnormal.

Portavoz de Vox en Castellón