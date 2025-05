Sabadell-BBVA

De bancos yo no sé mucho más que la hipoteca que tuve con la CAM, que después pasó a ser el Banco Sabadell, el cual por las tensiones independentistas en Cataluña llevó su sede a Alicante. Siempre me dieron un buen servicio y he estado realmente a gusto pensando que tenía aún una cierta raigambre valenciana.

Pero ahora nos están bombardeando publicitariamente con la opa hostil del BBVA contra los socios del Sabadell. Y una de las ofertas que se oyen por los medios de comunicación es que el BBVA les ofrece a las empresas de Cataluña y Baleares unas grandes ventajas en financiación. Y a la Comunitat Valenciana (donde esta Alicante y la sede del Sabadell) nos tratarán como si fuéramos de Valladolid.

Beneficios

Es duro como ver que Bancaixa se diluyó en Caixabank y que la CAM desaparecerá dentro de ese oligopolio en el que se ha conformado el sector financiero español. «Para poder competir mejor» nos dicen en un momento que está batiendo récords de beneficios. Pues no sé dónde vamos a llegar.

Parafraseando el eslogan del BBVA: «De accionista del BBVA a accionista del Sabadell»… «De cliente del Sabadell a accionista del BBVA»: ¿Qué va a pasar con la oficina del Sabadell de mi pueblo? Porque el BBVA ya tiene una. ¿Y con los trabajadores? ¿Despedirán a los del BBVA o a los del Sabadell? ¿Habrán prejubilaciones a los 45 años? ¿Me bajaréis las comisiones o me las subiréis? ¿Vais a tratar igual a las empresas valencianas que a las de Cataluña o Baleares? Muy hostil veo yo esta opa.

