Defender lo indefendible

O lo que es lo mismo: respaldar sin fisuras la gestión de Carlos Mazón y su equipo al frente de la Generalitat.

Hay cosas de la política que, por más que pasen los años, sigo sin entender, y no sé si algún día lo haré. Como ver a gente justificando lo injustificable, poniendo reiteradamente a su partido por delante de su pueblo, o reclamando desde fuera lo que no hicieron cuando estaban dentro. Esa doble vara, ese cinismo… ya no sorprenden, pero siguen resultando difíciles de digerir.

Cuesta entender cómo se puede defender la gestión de un gobierno autonómico inoperante y caótico que, lejos de cumplir con sus compromisos con los municipios, retrasa pagos, frena inversiones y obliga a los ayuntamientos a asumir gastos que no les corresponden. Cuesta comprenderlo, sí, pero eso es precisamente lo que está haciendo el Partido Popular.

En l’Alcora lo sabemos bien. En 2024, por primera vez desde que soy alcalde, el Ayuntamiento ha liquidado el ejercicio con remanente de tesorería negativo. Y no pasa nada por decirlo: no hay nada que esconder. ¿La causa? No se trata de una mala gestión ni de un gasto descontrolado, nada que ver con la acción del Gobierno municipal. La única razón ha sido el retraso de la Generalitat valenciana en reconocer el pago de subvenciones como las del plan Edificant, destinadas a proyectos de mejora en centros educativos, y también las ayudas para mejoras en los polígonos industriales, en estas últimas nos tocó asumir el 100% de los costes, cuando solo nos correspondía el 20%. En total, el Ayuntamiento tuvo que adelantar cerca de dos millones de euros.

Raya lo absurdo, la verdad, que el PP local trate de convertir este hecho en un arma arrojadiza contra el equipo de gobierno, cuando es su propio partido, desde el Consell, quien ha generado el problema. Es difícil tomarse en serio sus críticas, sinceramente, cuando apuntan contra las consecuencias de decisiones tomadas por los suyos.

Servicios Sociales

Y esto no termina aquí. La Generalitat está también retrasándose en la renovación de los contratos-programa de Servicios Sociales, lo que obliga al Ayuntamiento a costear provisionalmente servicios esenciales como el centro de día. Un esfuerzo extra que recae nuevamente sobre los recursos locales. No hablamos de inversiones menores, sino de recursos esenciales que afectan directamente a las personas que más necesitan apoyo. Desde el municipalismo, muchos alcaldes y alcaldesas lo sabemos bien. Sabemos lo que cuesta sacar adelante cada inversión, cada servicio. Y también sabemos que cuando la Generalitat falla, el daño no es solo económico.

Ante todo esto, es cuanto menos alarmante ver cómo los populares continúan defendiendo con fervor a Mazón, incluso cuando las pruebas del castigo a los ayuntamientos son tan evidentes. Aunque se acumulen impagos. Aunque se frenen inversiones. Aunque se ponga en riesgo la atención social. Aunque lo único que haya llegado con rapidez a los pueblos sean los recortes. Y sin entrar en la nefasta y negligente gestión de la dana del 29 de octubre, que merece un análisis aparte. Frente a todo eso, ni una palabra. Ni una crítica. Todo lo justifican. Todo lo tapan. Todo lo aplauden.

El PP, ¿lecciones?

Resulta paradójico que quienes durante años gobernaron sin proyecto ni impulso para l’Alcora, en estos momentos pretendan dar lecciones. Cuando tuvieron la responsabilidad, hicieron poco o nada. Y ahora que sí se trabaja, que se avanza, que hay implicación, se limitan a criticar sin aportar. Alimentan la crispación como si eso ayudara en algo a nuestro pueblo, cuando lo único que consiguen es dividir.

Hoy en día se hacen más cosas que nunca: propuestas culturales, deportivas, juveniles, infantiles y festivas. Abiertas a toda la ciudadanía de manera gratuita. Actividades que dan vida, fortalecen el tejido social y apoyan al comercio y la hostelería. Más proyectos, más servicios… En cambio, cuando gobernaba el Partido Popular, apenas había dinamización y muchos de los actos eran de pago, en perjuicio de la economía local.

Gobernar es también asumir imprevistos. Y priorizar. Si como consecuencia de la situación actual hay que hacer ajustes, lo tenemos muy claro: no será en Servicios Sociales ni en programas que protegen a quienes más lo necesitan. Eso es lo que hace la derecha.

Frente a quienes siguen empeñados en defender lo indefendible, nosotros elegimos estar donde siempre hemos estado: al lado de la gente.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón