Desentendre’s del govern

La setmana passada els avançàvem com el govern de Carrasco s’amaga dels debats importants, en concret davant del fet que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pretén cedir de per vida a l’empresa bp 8.000.000 de metres cúbics d’aigua a l’any, ampliables a 12,7 milions, per a produir hidrogen verd. Aigua que vindria de la depuradora, un tema que bé mereix un debat a l’Ajuntament.

No serà Compromís qui pose impediments a la reutilització d’aigües, i està clar que la utilització de l’hidrogen verd és una possibilitat en el procés de descarbonització. Una altra cosa són els recursos que es necessiten per a produir-lo i la possibilitat que l’actual nivell de consum energètic siga substituït per aquest procediment, que, recordem, alguns dels seus defensors afirmaven que utilitzaria aigua de la mar.

L’aigua de la depuradora

Ara bé, allò que pretén fer la Confederació suposa, de fet, no poder desenvolupar el pla d’Aigües Regenerades de Castelló, aprovat per unanimitat al ple de la ciutat, i que contemplava poder utilitzar l’aigua de la depuradora per a usos industrials, urbans, agrícoles i recreatius.

Dit d’una altra manera: fer que l’aigua de la depuradora tinguera prou qualitat perquè les indústries dels polígons, els nostres jardins i els nostres camps funcionaren amb aigua regenerada. Una possibilitat que no existirà si l’Ajuntament no assumeix la gestió de l’aigua regenerada. Desentendre’s d’aquesta qüestió, com ha fet Carrasco, hipoteca la nostra capacitat de decisió sobre els recursos hídrics de la ciutat davant les sequeres que vindran, i això ho pagarem totes i tots.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló