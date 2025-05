El PP ve un nuevo ‘caso canario’ que señala políticamente a Sánchez y Torres

La dirección nacional del PP cree que las informaciones publicadas sobre la relación del dirigente socialista canario Gustavo Matos con el presunto narcotraficante libanés Mohamed Derbah, actualmente en prisión, suponen un elemento más que señala políticamente de manera más o menos directa al ‘sanchismo’ en el PSOE de Canarias, y en concreto al propio presidente del Gobierno central y líder federal del partido, Pedro Sánchez, así como a su principal dirigente en las Islas y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La cúpula de la calle Génova, aunque aún no se ha volcado en la explotación mediática y política de este asunto, considera que añade más foco al entorno de ambos dirigentes en Canarias, y se suma al cúmulo de escándalos que ha salpicado al socialismo canario en los últimos años.

Destacan en este sentido que Matos fue uno de los principales baluartes de Sánchez en las Islas tanto en las primarias de 2014 cuando este aspiraba por primera vez a la secretaria general, como cuando preparaba la reconquista del liderazgo federal tras el cisma socialista de 2016, así como que es uno hombre de plena confianza de Torres y miembro de la Ejecutiva regional. También que se mantiene en ese círculo de proximidad y como referente del ‘sanchismo’ en el Archipiélago. Pero sobre todo el PP hace hincapié en el hecho de que un nuevo caso salpica al socialismo canario tras el llamado ‘caso Mediador’ (o caso Tito Berni’, como lo denomina el PP) que está a punto de reavivarse con la inminente finalización de la instrucción de la causa, y en plena investigación del ‘caso Koldo’ y su ramificación en las Islas, asunto a su vez sujeto a investigación parlamentaria tanto en el Parlamento regional como en las Cortes. “No me imagino qué estaría diciendo de nosotros el PSOE si fuera un dirigente del PP se hubiera reunido con una narco y se conocieran todo lo que desvelan las conversaciones publicadas”, afirma un dirigente de la calle Génova.

Tras un primer día de ‘caso Matos’, el martes pasado, sin que el PP nacional se detuviera demasiado en él, este miércoles han empezado las primeras escaramuzas parlamentarias en el Congreso con ese asunto con motivo de la sesión parlamentaria de control al Gobierno. Aunque en el partido están pendientes de conocer más detalles sobre las relaciones de Matos con el presunto capo libanés afincado en Tenerife para entrar de lleno el asunto, de momento prefieren que sea la dirección del PP canario la que marque la reacción oficial al respecto. No es ajeno a esta estrategia el hecho de que el caso tiene que ver con la relación de un político con un capo del narcotráfico en las Islas, algo que recuerda a la relación de amistad que mantuvo en su día el actual líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante gallego Marcial Dorado, con quien comparte una famosa imagen navegando en una barca, propiedad de éste, en el verano de 1995.

Pero dos diputadas nacionales del partido se saltaron este miércoles el guion y sacaron a colación el asunto en el pleno del Congreso, en ambos casos dirigiéndose al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante quien Matos había ofrecido interceder en favor del capo libanés Derbah, para indagar en su conocimiento o posible intervención al respecto. Primero fue la diputada gallega Ana Vázquez quien le preguntó sobre si “está colaborando el Ministerio del Interior con las causas judiciales abiertas” aludiendo al caso de Matos y destacando que era “amigo” de Sánchez y que estaba ligado al “capo” libanés al que se investiga por tráfico de drogas en Canarias. La respuesta del ministro estaba clara: “Si usted quiere hablar de narcotráfico, a mí no me dé lecciones y tenga cuidado, porque igual en el cónclave (por el congreso del PP de julio) hay una persona que sí conoce bastante bien lo que es el narcotráfico y tuvo muchas relaciones y estrechas con él”. También se mención el asunto del ex presidente del Parlamento de Canarias en la comparecencia del ministro para hablar de la compra de armas a Israel, en la que la también popular Sofía Acedos le preguntó sobre si le había “hecho la gestión al socialista canario para librar al narcotraficante de la policía”, y si Marlaska era en ese momento “el conseguidor”, en referencia a otros casos de presunta corrupción que se investigan en Canarias y que han afectado a dirigentes socialistas.

Pero la estrategia principal de los populares en Madrid es sobre mencionar el “festival” de casos que afectan al Gobierno o al entorno de Sánchez, y sugerir entre ellos el que ahora afecta a Matos sin entrar en detalles, si acaso apelando el temor del líder socialista a que se vayan desvelando “conversaciones telefónicas” que puedan afectar a líderes socialistas, similares a las publicadas en los últimos días entre el vicepresidente segundo de la cámara regional canaria y Derbah. La idea es sumarlo a su argumentario sobre el carrusel de casos de corrupción que afectan a Sánchez, en este caso por tratarse de uno de sus principales valedores en las Islas desde el principio. También sobre los varios escándalos políticos que a su vez consideran que involucran al ministro Torres, del que los populares han pedido en varias ocasiones la dimisión por su relación con los principales investigados del ‘caso Koldo’. El objetivo claro es apuntar directamente al máximo líder del PSOE como el principal señalado políticamente por su ascendencia política sobre Matos, así como al ministro Torres como su valedor en un puesto institucional de relevancia en la política canaria, y como miembro de la dirección regional del partido.

PSOE a la defensiva

En el lado socialista, la aparición de un nuevo nombre vinculado al partido en una información con aristas políticamente comprometidas vuelve a ponerles a la defensiva y mirando de nuevo a Canarias como un territorio sobre el que se pone el foco. La primera reacción fue la de esperar las explicaciones que el propio Matos iba a dar en la rueda de prensa prevista por la mañana, y remitirse a ellas una vez producidas estas, como así hizo el portavoz del grupo en el Congreso, Patxi López.

El anuncio por parte de la dirección federal de que abrirá el correspondiente expediente informativo “en cumplimiento con los estatutos y reglamentos del partido”, da oportunidad al PSOE de remitirse a esa investigación interna. López insistió este miércoles en que “Matos ha dado sus explicaciones”, dándolas por buenas, pero mencionó luego su “hartazgo” ante “tanta cacería” contra los socialistas. Desde el entorno del líder de los socialistas canarios y ministro de Política Territorial, quien se mantiene de baja y sigue su recuperación tras la operación quirúrgica de cáncer de próstata a que se sometió el pasado 26 de abril, también se remiten a la decisión adoptada por la dirección federal y a las propias aclaraciones expuestas por Matos, que consideran “muy creíbles”.