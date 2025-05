Una ciutat de Champions

La Vila-real d’avui no pot entendre’s sense el Villarreal CF. Gràcies a la seua presència en competicions europees com la UEFA Champions League o l’Europa League, el nom de la ciutat ha ressonat en estadis de tot el continent i en mitjans de comunicació arreu del món, multiplicant exponencialment la visibilitat de Vila-real. El títol de l’Europa League aconseguit en 2021 davant el Manchester United va ser un punt d’inflexió en la projecció exterior de la ciutat, mostrant que una ciutat com la nostra pot competir (i guanyar) contra gegants del futbol europeu. David contra Goliat. El treball ben fet en un club humil, que cuida cada detall, des de la proximitat, l’esforç i l’esperit de superació, que dóna fruits i tota una lliçó de vida per a una ciutat educadora com Vila-real.

Els groguets compten amb una gran afició que no es cansa d’acompanyar l’equip on faça falta, com van demostrar els més de 3.000 aficionats que viatjaren a Liverpool per a presenciar la semifinal de la Champions League 2021-22. A canvi, l’equip no ha deixat d’anar endavant ni de donar-nos alegries com la classificació per a la Champions 2025-26 i la seua posició com un dels equips més golejadors de LaLiga aquesta temporada.

Cal també posar en valor l’impacte econòmic i social que el club genera a la nostra ciutat. Des de fa temps treballem, entenent l’esport com a sinònim de qualitat de vida, economia i salut, per ser Ciutat de la Salut i l’Esport, Ciutat del futbol i referent turístic esportiu. Una missió compartida amb el Villarreal i amplificada amb propostes com la seua Inmersión Villarreal. La oferta i els espais per practicar esport no han deixat de créixer al municipi des de la construcció del camp, que va ser inaugurat el 17 de juny de 1923, més tard anomenat Madrigal (1925) i actualment Estadi de la Ceràmica. En l’actualitat, amb 18 camps de futbol, som una ciutat amb una ràtio altíssima de camps de futbol i d’infraestructures esportives per habitant.

El club és un motor fonamental per al desenvolupament urbà. La col·laboració entre l’Ajuntament i el club ha impulsat una transformació urbana significativa que ha fet possible un model de ciutat moderna, que posa al centre les persones, la salut i l’esport. La remodelació de l’estadi amb l’ampliació de 12.000 m2 d’espai públic, ha convertit la zona en un pol d’atracció per a residents i visitants. Aquesta àrea inclou espais per a esdeveniments, restaurants i les escultures Silvia i Maria del membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Fernando, Jaume Plensa, que van ser cedides a la ciutat per la Fundació Hortensia Herrero i Mercadona.

En l’àmbit econòmic, el Villarreal ha consolidat un model de gestió sostenible que ha estat capaç d’adaptar-se a les exigències de les grans competicions, sense perdre de vista les seues arrels i els valors que l’han fet posicionar entre els grans. Aquest èxit no només es tradueix en resultats esportius, sinó també en la creació de llocs de treball (prop de 800 directes i un pressupost de 150 milions d’euros ), així com en la consolidació d’un ecosistema empresarial al voltant del club que beneficia a molts sectors locals. Cada partit a mobilitza milers d’aficionats, molts d’ells procedents de fora de la ciutat, que generen activitat a restaurants, hotels i comerços amb un impacte directe en l’ocupació i en els ingressos del sector serveis.

Projecte ‘Endavant’

En la vessant més social, destaca per la seva aposta formativa de joves talents, amb una de les acadèmies més valorades del país gràcies a valors com el respecte, la disciplina i la perseverança. Aquest model formatiu ha permès que el club esdevinga una gran referència tant a nivell nacional com a nivell internacional, amb un sistema de captació de talents que no es limita a les terres valencianes, sinó que s’estén a diversos països d’Europa i també d’altres continents. A més dels 39 equips repartits en diferents categories i el projecte Endavant que impulsa l’esport, la cultura, la solidaritat, la formació, la igualtat i la sostenibilitat a la província, mitjançant iniciatives com beques tant per al futbol com per altres modalitats esportives i la col·laboració amb entitats socials i centres educatius.

De nou, i per cinquena vegada en les 25 temporades en Primera Divisió, som equip, som ciutat de Champions. Sempre he dit, i me ratifique encara més ara, que els grans motors de transformació social i econòmica de Vila-real van ser en el segle XIX la taronja, en el XX la ceràmica i en el XXI l’esport, de la mà del millor ambaixador de Vila-real en aquest moment: el nostre club groguet. «La il·lusió de tot un poble industrial i llaurador». Ara en el camí cap a la nova Vila-real del segle XXI, una ciutat amb cor de poble, que avança quan treballem junts i juntes.

Alcalde de Vila-real