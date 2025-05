Com a totes les catàstrofes, resulta natural que la gent es pregunta que ha passat, per què s’ha produït i com restaurar les conseqüències. Ja va passar en la pandèmia arran de la mort de les persones majors en les residències madrilenyes; en la dana de les comarques valencianes, en l’accident del metre de València; la malesa del Prestige; en el del Yak 42; i ara en l’apagada elèctrica. Sembla que no hàgem avançat molt ni en resolucions ni en prevenció. El que ha passat com ha passat i perquè, és relativament important, el que cal és establir que ha de fer l’estat i els gestors de la xarxa elèctrica perquè no torne a ocórrer.

Què ha passat és fàcil d’explicat; la llum se’n va anar i com en la cançó infantil, la pobra de la mosca no va poder volar. Les crisis venen quan s’ha d’esbrinar per què va passar, quina va ser la causa i que fer una vegada sabudes les anteriors. Els experts donen explicacions del perquè va passar i la carència de prevencions. Sembla que la xarxa de producció va morir d’èxit i no hi havia substitut, per tant tot el que depenia d’ella va anar tot d’orri. La conclusió dels experts reclama la necessitat d’una regulació de la producció, i inversions adequades en sistemes que impedisquen el caos circulatori; i eviten la pèrdua dels excedents. Normes que regulen la circulació de l’electricitat dins de la xarxa de distribució, alguna cosa semblant a un codi de la circulació elèctrica per a mantenir el trànsit, evitar els embossos.

Inversions

Facilitar la normativa és una qüestió de l’Estat. Les inversions han d’anar-hi dirigides al fet de no perdre l’excés de producció i exigir un control de la producció. És una mala política l’existència d’un excedent elevat que es perda, cal exigir a les productores elements d’emmagatzemament de l’excés per tal que es puga usar en ocasions determinades: l’estabilització de la xarxa o el control del preu de l’energia servida als usuaris, alguna cosa com una reserva, estratègica com es fa en altres fonts d’energia més sòlides. És clar que per seguretat la responsabilitat de tot te que recaure en una empresa publica igual que la xarxa de distribució, deixant a la iniciativa privada, la producció el subministrament i l’emmagatzemament, excepte l’estratègic.