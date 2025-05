Apagar el foc

Segur que la persona que llegeix aquestes línies sap que les comarques de Castelló són de les més muntanyoses de l’Estat. El que segurament no sabrà aquest lector o lectora és que, en esta terra de muntanyes, no disposem de cap helicòpter equipat per salvament de muntanya. Per això, si tenim alguna urgència hem de demanar-lo a València, amb el retard que això suposa.

Eixa és només una de les nombroses disfuncionalitats denunciades pels bombers i bomberes del Consorci Provincial que dimarts es van manifestar davant de la Diputació per reclamar millores i denunciar carències, manca de coordinació i personal, nomenaments a dit, dilació en el temps de resposta, persecució sindical…

Amb eixe objectiu, el de conèixer necessitats i buscar solucions i millores, des de Compromís hem escoltat els i les representants de diversos operatius d’emergències, que coincideixen a denunciar una descoordinació entre els diferents efectius de les emergències.

Cos únic

Per això, argumenten que, ara que la gent està més conscienciada que mai en com són de necessàries les emergències, és el moment de plantejar la creació d’un cos únic de bombers que unifique i coordine equips i necessitats.

Des de Compromís fa temps que defensem i treballem en la proposta del cos únic. Tant, que ja ho hem registrat en forma de mocions a les diputacions d’Alacant i València. Ara, després d’afegir més propostes dels bombers de les nostres comarques, ho hem fet a la Diputació de Castelló per aprovar-la el pròxim ple.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló