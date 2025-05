Eléctricos y eclécticos

Oigo por ahí de la existencia de ciertos vehículos eléctricos tramposos. Coches de combustión, de los de toda la vida, que contaminan lo suyo, a los que se les inserta un pequeño motor eléctrico para obtener la etiqueta verde que permite circular por las grandes capitales que exigen la pegatina ECO en la luna delantera. Resulta que hablamos de automóviles de alta gama, con una potencia soberbia. Recurriendo al siempre infalible refranero diríamos aquello de hecha la ley, hecha la trampa.

Hay más en el tema de los coches ecológicos: hasta qué punto contaminan los desechos de baterías, cuánto daño hace al planeta la obtención de energías no solo para el funcionamiento del motor sino de las aplicaciones informáticas que usan esos vehículos. Un amigo me decía que solo el hecho de pedirle a las inteligencias artificiales las cosas «por favor», como lo hago por ejemplo yo siempre, supone no sé qué burrada de millones de litros de agua, ese elemento tan preciado, en refrigeración de las bases de datos que gestionan las computadoras físicas de las que se alimentan las IA.

Bueno, igual es buscarle tres pies al gato, siguiendo con el refranero.

Lo que sí me parece interesante de los coches modernos es la evolución en los sistemas de ayuda a la conducción. Volantes que mantienen el carril, que adecúan la velocidad a las señales, que están atentos a las muestras de somnolencia del conductor… Todo lo que refuerce la seguridad en la carretera debe ser bienvenido.

Pero yo, inocente de mí, pensaba que la llegada de coches chinos bajaría los precios. Nada más lejos de la realidad. De hecho, en los últimos años se han encarecido de forma clara y contundente.

Indagando sobre el asunto, he concluido que estamos en un periodo de transición y que las tecnologías de motores alternativas al motor de combustión todavía no se han asentado, lo que incide en precios altos. Supongo que llegará un momento, como ocurrió a mediados del siglo pasado, en el que los eléctricos se asentarán definitivamente y la producción de los mismos estará estandarizada. Ahora mismo, en poco tiempo las especificaciones técnicas cambian mucho. La autonomía que el año pasado parecía brutal, hoy nos resulta insuficiente; los tiempos de carga siguen rebajándose a ojos vista también.

Modelo inverso

¿Qué pasará con el tejido productivo europeo? Los coches da la impresión de que son de las pocas cosas en las que estamos por delante de los orientales, pero esto podría cambiar en poco tiempo. Ahora la moda parece traer a suelo europeo la fabricación, total o parcial, de vehículos de marca china. El mundo al revés: antes allí se producía con tecnología de occidente, mientras que en automoción al menos vamos hacia un modelo inverso. O no. No se fíen de mis planteamientos macroeconómicos; en verdad no tengo ni idea. Solo soy un observador que, de hecho, ni siquiera se documenta demasiado, lo admito.

En fin, que nos aguante el coche muchos años y ya pasaremos al eléctrico cuando sea imprescindible. Mientras tanto, eso sí, cuidemos el planeta, que falta le hace.

Editor de La Pajarita Roja