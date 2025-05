Cuando las palabras se desgastan...

Hubo un tiempo en que las palabras ardían. Teju Cole lo recuerda con una lucidez casi dolorosa en Papel negro (Acantilado), al evocar el verdadero significado de la Resistencia francesa. No era entonces una consigna, ni un eslogan, ni un hashtag. Era una decisión íntima, desesperada, radical. Un acto que se escribía con el cuerpo antes que con la lengua.

«La palabra sagrada ha dejado de ser excepcional», dice Cole. Y uno asiente, sintiendo cómo el tiempo ha limado el filo de muchas palabras que antes dolían al pronunciarse. Hoy, resistencia cabe en una taza de café o en una camiseta. Se ha vuelto, como diría Roland Barthes en Mitologías, un mito moderno: una forma de habla que ha sido vaciada de historia y recubierta por un nuevo barniz ideológico. En ese proceso el lenguaje se satura. Se hace opaco. Ya no muestra: oculta. Ya no significa: adorna. Así, nos encontramos con una palabra agotada por el uso, densa de connotaciones superficiales, incapaz de comunicar la hondura de su origen.

Frente a esta saturación, hay quienes practican otra forma de hablar. No desde la consigna, sino desde la excavación. Pascal Quignard, por ejemplo, ha hecho de la etimología una forma de vida. No la trata como erudición, sino como una arqueología del alma. Indagar en los orígenes de una palabra, para él, no es un gesto filológico, sino una forma de desenterrar lo olvidado, de reconectar con ese silencio anterior al lenguaje articulado. En ese sentido, volver al origen no es un gesto arqueológico, sino político. Es mirar el lenguaje no como un medio, sino como una forma de estar con los otros. De estar en los otros. Porque cuando las palabras pierden su sentido, no solo empobrecemos el habla: perdemos la capacidad de conmovernos, de ver y de temblar.

Tal vez, como propone Teju Cole, deberíamos hablar menos y mirar más. Dejar de jugar con las palabras sagradas y escuchar lo que queda de ellas cuando se apaga el ruido. Ahí, entre los restos, tal vez habite aún una chispa. Una posibilidad de sentido. Una forma, pequeña quizá, de resistencia verdadera.