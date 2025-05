Compromís amb la ciència

La Universitat Jaume I compta amb un nou edifici d’investigació, equipat amb laboratoris d’altes capacitats tècniques, on ja desenvolupen la seua activitat de recerca i innovació dos instituts d’investigació: l’INAM, en l’àmbit dels materials avançats; i l’INIT en les tecnologies de la imatge.

Les noves instal·lacions s’inauguren ara, però els seus inicis es remunten cinc anys enrere. Amb el convenciment que la investigació ha d’arribar a la societat, l’UJI vam demanar a la Generalitat valenciana una línia pressupostària per al suport a la construcció i actualització d’infraestructures d’I+D+i d’excel·lència. Era 2020 i la pandèmia havia demostrat la importància de la ciència per a respondre a problemes essencials de la societat. Cinc anys després, i dotze milions d’euros d’inversió pública, cofinançada per l’UJI i la Generalitat Valenciana amb fons europeus, el personal investigador disposa de més de 5.000 metres quadrats d’espais pensats per a fomentar la investigació científica i tecnològica.

Les seues línies d’investigació, moltes vegades capdavanteres, aborden reptes en àmbits com l’energia, les ceràmiques funcionals, la intel·ligència artificial i les seues aplicacions en tecnologies d’imatge per a la medicina, o la fotoacústica avançada. De fet, en aquest edifici es desplegaran projectes amb una inversió anual mitjana de 4,6 milions. Tant l’INAM com l’INIT tenen una gran projecció internacional gràcies a la col·laboració del seu personal investigador amb múltiples centres de recerca i entitats de diferents països. No només això. També destaquen per la transferència de coneixement al sector productiu i a tota la societat, entre altres, a través de les Unitats Científiques i d’Innovació Empresarial.

La posada en marxa d’aquest edifici, així com altres infraestructures singulars del campus com el nou Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals (Cietd) o el Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques (Cirtesu), del qual ja està projectada l’ampliació, evidencien l’aposta decidida de l’UJI per posar a disposició del personal investigador els millors espais possibles per a la recerca. Són fruit, d’una banda, de la reivindicació i la capacitat de captació de finançament extern i, d’altra, de la planificació i reserva de fons propis. Una acció institucional que també s’ha traduït en una inversió superior als cinc milions d’euros en renovació i adquisició de nous equips científics.

No tenim cap dubte que comptar amb bons equipaments és essencial per a promoure el potencial de recerca dels instituts i del personal investigador de l’UJI. I tampoc tenim dubtes que els reptes globals requereixen respostes conjuntes fonamentades en l’evidència científica, i per això insistim en la necessitat de dotar de recursos suficients la investigació, econòmics però també materials i personals.

Estratègia institucional

En eixe sentit, l’UJI compta amb una estratègia institucional centrada a potenciar la capacitat investigadora en tots els àmbits de coneixement. Ho fem amb mesures com la revisió del pla de promoció de la investigació i de transferència; l’atracció i retenció de talent, que ha suposat la incorporació de més de 25 investigadors i investigadores a través de programes com el Ramón y Cajal, Beatriz Galindo i GenT, i enfortint la dimensió internacional de la investigació amb la creació de l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals, l’increment en el lideratge i participació de consorcis internacionals dels nostres grups de recerca i amb més d’un 40% de tesis doctorals amb menció de doctorat internacional. També destaquem per l’obtenció del segell europeu de qualitat i el desplegament de la recerca en un context de bones pràctiques (ciència oberta, perspectiva de gènere, ètica i integritat, avaluació per impacte).

Els resultats avalen que anem en la bona direcció. Així, hem multiplicat per tres la captació de recursos externs per a la investigació, amb un finançament per a projectes en vigor que ha passat dels 15 milions en 2019 als més de 45 en 2024. Tot això ens reafirma en el nostre compromís amb la ciència, i en la reivindicació del seu valor social. L’UJI té com a missió fer avançar el coneixement, desenvolupant investigació de qualitat, siga bàsica o aplicada. Una investigació que necessita estar ben finançada, arribar a la societat i ser capaç de retenir i atraure talent. Per això, cal entendre que els fons públics no són un caprici, han de ser la garantia d’una recerca independent, estable i socialment responsable.

Rectora de l’UJI i presidenta de CRUE Universidades Españolas