El I Concilio de Nicea

En estos días se cumplen 1700 años del I Concilio de Nicea. Es el primer Concilio universal, porque participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos. Pudo celebrarse cuando la Iglesia, con el edicto de Milán (313), disfrutaba de paz estable y con libertad para reunirse. El emperador Constantino facilitó la participación de los obispos en Nicea de Bitinia (en Turquía).

El Concilio de Nicea es de suma importancia para la fe cristiana al afrontar la herejía arriana. En el siglo IV, Arrio, enseñaba que Jesucristo no era Dios, sino una creatura. Jesucristo sería un don maravilloso del Padre, perfectísimo, pero no Dios. El Concilio de Nicea rechazó este error de Arrio y formuló la fe de la Iglesia así: «Creemos en un solo Señor Jesucristo Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó, se hizo hombre» (cf. DS 125). Este Concilio enunció la fe de la Iglesia: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.

Al afirmar que Cristo es consubstancial al Padre, el Concilio expresó con un concepto de la cultura griega de entonces, la verdad que encontramos en todo el Nuevo Testamento. En efecto; sabemos que Jesús dice de sí mismo que es «uno» con el Padre: «Yo y el Padre somos uno» (cf. Jn 10, 30-31). Es también la fe viva de la Iglesia de los tiempos apostólicos y de los Padres de la Iglesia.

La definición conciliar es actual. Hoy aparecen tendencias que reconocen a Cristo solo como un hombre, extraordinario pero no Dios. Admitirlas sería negar la salvación cristiana. Nicea enseñó que Cristo es verdadero hombre, frente al docetismo que sostenía que Cristo no poseía cuerpo verdadero, sino solo apariencia humana, en contraste con san Juan: «el verbo se hizo carne» (Jn 1, 14). Para que el hombre entero pudiera ser salvado, la entera humanidad debía ser asumida por Cristo.

Obispo de Segorbe-Castellón