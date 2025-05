Misteri de salvació

Estimat germà, estimada germana, que estàs travessant l’estreta i pedregosa drecera de la malaltia: en aquesta Pasqua del Malalt, vull explicar-te alguna cosa. Déu està amb tu, abraçant el teu dolor, oferint-te la seva mà perquè descansis sobre els seus braços. Si hi ha alguna cosa que ens ensenya el Senyor Jesús és que la malaltia és una oportunitat per a estar més prop d’Ell, perquè l’aflicció t’aproxima al seu costat d’amor fins a fer-te cada vegada més fill, més amic, més germà, més humà i més seu. El món que sofreix pot ser transformat des de les Benaurances, que estan en el centre de la predicació de Jesús (cf. Mt 5, 3-12).

Ets benaurat, perquè després de la pobresa que el teu esperit travessa en alguns moments de flaquesa, el Senyor ve a alliberar-te mostrant-te l’amor que habita en el seu Regne. Ets benaurat, perquè la mansuetud de la teva ànima heretarà la terra sagrada del Pare. Ets benaurat, perquè en cadascuna de les teves llàgrimes, Déu plourà el consol necessari per a apaivagar el teu particular Getsemaní, la teva passió i el teu calvari. Ets benaurat, perquè la fam i la set de justícia que tantes vegades reclames, seran sadollades per la sang i l’aigua que ragen del seu Costat. Ets benaurat, perquè cada plor, cada petició i cada lament que crides al Cel, seran amarats per l’entranyable misericòrdia del nostre Déu. Ets benaurat, perquè la neteja del teu cor ferit per la malaltia veurà el cor del Pare. Ets benaurat, perquè la pau que anheles et prostrarà eternament en el lloc dels fills estimats de Déu. Ets benaurat, doncs en ser perseguit per la teva incorruptible fe, obtindràs un lloc amb el teu nom i el teu rostre en el Regne dels Cels. Ets benaurat, perquè quan t’injuriïn, et persegueixin i diguin tota classe de mentides contra tu per la causa de Crist, te’n alegraràs i gaubaràs per la recompensa d’un Amor que és més fort que la mort.

Confia en Jesús, l’esperança que no defrauda (cf. Rm 5, 5). La seva presència et farà fort en la tribulació, perquè el dolor porta amb si un misteri de salvació. I encomana’t a Maria, perquè ella mai rebutja les súpliques dels seus fills preferits, com ets i sempre seràs tu.

Bisbe de Tortosa