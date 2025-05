Mis restaurantes

En Benicàssim disfrutamos de una gran oferta gastronómica, con restaurantes, terrazas y bares de todo tipo. Dejen que les cuente cuáles son mis favoritos.

En la quinta posición, permítanme recomendarles un local algo peculiar. Se llama Green Wave y se sitúa en la misma arena de la playa del Heliópolis. No es un chiringuito más. Es un pequeño rincón que hace las delicias de propios y extraños. Si no lo conocen, no pueden dejar pasar la ocasión de remediarlo.

En cuarto lugar, les recomiendo Playachica, en la playa del Eurosol. Es un local que no puede faltar en estas recomendaciones tan personales. La ubicación, la cocina y el trato de los camareros bien lo valen.

El tercer puesto lo ocupa Habanero, en la playa del Torreón. Por ubicación, cocina y trato. Y dejen que destaque la ubicación, pues es maravillosa. Pueden disfrutar allí de todo tipo de arroces, en la terraza o el salón, tanto en invierno como en verano.

El segundo puesto, empatado a puntos con el primero, es Masía Bellver. Impresionante. Excelente. Sensacional por calidad y trato. Preparen la billetera, claro, pues no es apto para todos los bolsillos. Y si no ocupa el primer puesto es porque mi número uno es imbatible.

El oro olímpico de la restauración benicense es, un año más, para Club Palasiet. Su paella de Castellón no tiene rival, con permiso de Masía Bellver, claro. El trato de su equipo, insuperable. Y las vistas… ¿Qué puedo decirles de las vistas de su terraza a la bahía de Castellón?

No pueden perderse ninguno de los cinco.

Escritor