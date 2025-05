Mazón, nova residència pública ja!

Molt s’ha parlat, escrit i mentit sobre la situació de la Llar Sagrada Família en els últims dies. La situació no és fàcil. Molt es parla del cost polític de prendre decisions. Si protegir a la nostra gent gran té cost polític, estic disposada a assumir-lo. No tanca la residència, es protegeix als nostres majors i els garantim que estiguen segurs en un nou centre residència al mateix poble. I mentre exigim i reivindiquem a la Generalitat valenciana una nova residència pública a la Vall d’Uixó. L’edifici actual de la Llar Sagrada Família no és segur per a persones amb dependència o mobilitat reduïda, que són pràcticament totes les que hi viuen.

Els passadissos on estan les habitacions són massa estrets i si hi haguera un incendi no es podrien evacuar les persones que estan al llit. I això no és una opinió política: és un informe tècnic fet per la Generalitat valenciana, governada del Partit Popular amb el suport i la complicitat de Vox.

Continuar utilitzant l’edifici sabent que existeix eixe risc seria abandonar a la gent gran. Per tant, no és que vulguem tancar la residència, és que no podem jugar amb la vida de les persones. Ens ho diuen els informes tècnics! Com a alcaldessa he de garantir que cap persona major ni cap treballador o treballadora haja de jugar-se la vida en un edifici que no compleix amb els mínims de seguretat. Saltar-me un informe tècnic que diu això seria prevaricar.

Alguns han plantejat el problema com si només es poguera triar entre tancar-la o seguir com fins ara. És una trampa i partir d’una idea equivocada. Recollir firmes contra el tancament és respectable. Però el debat no és tan simple. I si recollim firmes per evitar que ningú es creme si hi ha un incendi? On s’està posant el focus realment?

Esta decisió és difícil, però responsable i humana. El més fàcil seria no haver fet res i deixar les coses com estan. Però això posaria en risc la vida de les persones que viuen i treballen a la Llar Sagrada Família. Si passara alguna cosa de qui seria la responsabilitat de no haver fet res? Si estem exigint a Mazón que dimitisca perquè no va alertar del perill el dia de la dana i malauradament va provocar 228 víctimes.

A mi no em veuran gastar políticament este tema. El meu interés amb la residència sempre ha sigut resoldre el problema i no utilitzar-lo per treure rèdit polític. I menys amb mentides, bulos i fake news. Porte exigint solucions des de fa anys. Amb el Govern del Botànic el ple va acordar per unanimitat de tots els partits polítics el traspàs de les competències a la Generalitat Valenciana. En 2022 va començar el procés, que havia de culminar en 2024. Però quan va canviar el govern valencià, el de somriu que ja ve el canvi, el van paralitzar i el van ajornar per llei fins a 2030.

No em poden dir que he actuat diferent ara que aleshores. Jo dic sí a una residència pública gestionada per la Generalitat Valenciana, que és qui té la competència i la responsabilitat. Eixa tesi haguera aglutinat moltíssima gent. La Generalitat Valenciana, en lloc d’amagar-se i no donar-nos resposta, haguera hagut d’assumir la seua responsabilitat i quedar-se una part dels funcionaris de l’Ajuntament per al sistema sanitari valencià. Amb la falta de personal sanitari que hi ha en hospitals i centres de salut els hagueren vingut molt bé les places de medicina, infermeria, fisioteràpia o tècniques de cures auxiliars d’infermeria.

Però la Generalitat Valenciana ha preferit no col·laborar ni amb l’Ajuntament ni amb els treballadors i treballadores. A pulmó i fent un gran esforç econòmic assumirem el personal funcionari de carrera perquè es quede i s’amplien el servei d’atenció a domicili i es dupliquen les places del centre de dia. Perquè la Llar Sagrada Família no es tanca, serà un centre de dia que podrà donar servei a moltes més famílies que ho necessiten. Això també és apostar pels serveis públics.

Un pas provisional

El trasllat de la residència no és el final, sinó un pas provisional. Des de l’Ajuntament posem a disposició de la Generalitat Valenciana uns terrenys municipals per a construir una nova residència pública al barri Carmadai. Hem d’exigir totes i tots junts a qui té les competències i els recursos que active d’immediat este projecte. La Vall ho mereix i ho necessita. Ara és el Consell de Mazón i del PP qui ha d’actuar amb urgència.

A mi ningú m’ha de donar lliçons de gestió de serveis públics. Perquè construir un nou pavelló poliesportiu és apostar pels serveis públics; com remunicipalitzar el manteniment dels parcs i jardins, tornar a obrir la piscina de Sant Josep i fer una gestió pública, construir el nou Rosario Pérez… I garantir de qui viu i treballa en una residència pública també és defensar un servei públic. Tot els dies des de fa 10 anys gestione els serveis públics de la Vall d’Uixó. I ahí em trobareu sempre.

Alcaldessa de la Vall d'Uixó