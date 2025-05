Desde Coasveca queremos dar las gracias de todo corazón por el reconocimiento que nos han dado en la I Gala de Premios Accesibles, organizada por nuestros amigos de Aspegui (Asociación de Perros Guía de la Comunidad Valenciana). Fue el pasado 12 de mayo, un día muy especial además porque celebraban su 13º aniversario.

Este premio nos emociona mucho y nos anima a seguir dando lo mejor de nosotros por una sociedad más inclusiva, accesible y justa para todos, sin importar las capacidades de cada persona.

Durante estos años, en Coasveca hemos tenido la suerte de colaborar con Aspegui en un montón de iniciativas chulas, como la Romería Inclusiva. También hemos estado como voluntarios en carreras y eventos culturales, ayudando a repartir agua, cortando calles para que todo se haga con seguridad, y repartiendo cintas y libros de las fiestas de la Magdalena, entre muchas otras cosas.

Todo esto lo hemos hecho con muchísima ilusión, porque creemos de verdad en la importancia de visibilizar el trabajo de los perros guía y el día a día de quienes los acompañan. Además, nos encanta ver cómo, paso a paso, se crean lazos más fuertes entre las asociaciones, los voluntarios y la gente de a pie.

Sabemos que el trabajo conjunto nos hace mas conocedores de la problemática y de la dificultad que tienen las diversas discapacidades y de la forma en la que es más cercana nuestra ayuda, muchas veces no nos danos cuenta de los obstáculos a los que se enfrentan nuestros compañeros, tanto las personas invidentes como las personas de discapacidad reducida y es muy necesario que comprendamos su situación para que cuando pidamos mejoras en la ciudad y nuestros barrios no nos olvidemos de la accesibilidad y las medidas para facilitar el acceso y una mejor movilidad para todas las personas.

Nos motiva a seguir

Desde estas líneas me vuelvo a repetir, pero no me cansaré de agradecer de parte mía y de la junta directiva que formamos Coasveca, a la asociación Aspegui (Asociación de Perros Guía de la Comunidad Valenciana), por confiar en nosotros.

Este reconocimiento nos motiva a seguir adelante, trabajando juntos por un mundo más accesible y solidario nuestra ciudad nos necesita.

Presidente de la federación coordinadora de entidades ciudadanas Coasveca