Creo que siempre he sido optimista, procuro buscarle el lado bueno a cualquier situación, me gusta sonreír. A todos, todo el rato. No es fácil, pero hay que intentarlo. También me gusta reírme, la risa es contagiosa y puede alegrarle el día a quien tienes al lado. Desde que tengo memoria en mi adolescencia y juventud soñaba con películas de risa, de modo que me reía, a veces a carcajada batiente, lo que hacía que me despertara. Era muy gratificante. Lo mejor de una buena comida de amigos suele ser lo mucho que te ríes recordando anécdotas o con las ocurrencias, chorradas e incluso chistes de unos y de otros, cuando todos se unen y las risas son multitudinarias. Me encanta el humor y la ironía, tengo multitud de libros de este tipo, aunque cada vez es más difícil encontrar libros buenos de humor y los históricos ya los tengo casi todos. Yo solo me monto historias que me hacen reír, a veces es problemático porque me imagino algo y me sonrío y la gente a mi alrededor me pregunta que de que me río, que es el paso siguiente. En las situaciones más extremas, no puedo parar y me río convulsivamente y, claro, los espectadores se mosquean porque no entienden de qué va y no tiene sentido explicarlo. No lo entenderían o les parecería una estupidez, que sin duda es lo que es, pero a mí me hace gracia. Imagino situaciones, hago chistes malos o juegos de palabras facilones. En principio para mí solo. Mi familia ya me conoce y pasan, incluso a veces lo adivinan. Los extraños creerán que soy tonto. Yo creo que no, que soy feliz. Reír hasta llorar, qué bonito es.

Notario y doctor en Derecho