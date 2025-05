El Cid por la ‘terreta’

Tras la conquista de Valencia por el Cid, su aliado, el rey de Aragón Pedro I, ratifica el mandato de algunos señores en los lugares de la geografía castellonense. Así, en la colección diplomática del monarca se hallan pergaminos que bien lo testifican. Uno de 1093: «Senior Fortunio Sangiz in Kolia (Culla) et in Castilion de ripa de mare» y otro de 1099 en el que se ve que ha mudado el gobernador del territorio: «Roderico Gostioz in Castilgone et in Auropesa». En ambos pasajes Castellón aparece citado como Castillion o Castilgone, vecino al mar.

Topónimo

Estos textos son significativos y conviene tenerlos muy en cuenta, como bien infiere el medievalista Carles Rabassa, porque por primera vez se hace uso del topónimo Castillion del que derivará Castellón. El dominio definitivo de estos castros fue consecuencia de la retirada de Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, que, tras repoblar Tarragona, deseaba ampliar sus dominios hasta Oropesa. Ante la noticia de que el Cid salía de Valencia para combatirlo, el catalán, en 1098, firmó un pacto con el castellano que supuso el matrimonio entre la hija del Cid Maria Roderic y el joven conde de Barcelona.

La ocupación cristiana del Castell Vell duró hasta 1103, volviendo a manos agarenas por una ofensiva almorávide, que recuperó los territorios invadidos por el Cid y el monarca aragonés. El hermano de Pedro I, Alfonso I el Batallador, guerreó en las tierras del norte provincial, tratando de debilitar el poderío almorávide, tras aprehender las tierras del sur del Ebro, consolidadas en su dominio por Ramón Berenguer IV (1148).

Cronista oficial de Castelló