La frustració, el resentiment i la venjança

El govern israelià, com tots els governs agressors i iniciadors de guerres contra pobles més febles, ha venut la guerra de Gaza i Cisjordània com una lluita del bé contra el mal. El relat amaga l’interés d’Israel d’annexionar-se el territori ocupat de Palestina. Un interés encapsulat en un embolcall religiós i de revenja, justificada per un acte terrorista palestí propiciat per la història opressiva del mateix estat d’Israel.

Des del segle III abans de Crist, el poble jueu ha estat sofrint expulsions, genocidis, intents d’extermini, diàspores i odis religiosos. Ara, la venjança cuita des de 1948 a foc lent, fa pagar a un poble més feble la revenja. El tracte, les conseqüències i els injustificables motius amprats, són els mateixos que ell sofrí aleshores, una victimització omnipotent del poble jueu, que exigís ser impune a qualsevol crítica o mesura destinada a evitar la cruel repetició de la diàspora i el genocidi patit per ells i per altres pobles al llarg de la història.

Odi

En la societat israeliana, el relat mamat al si familiar, social, religiós o de l’ensenyament ha fet créixer un ressentiment que ha fet reviure l’odi als seus botxins, i una frustració per no poder-los castigar. Ara, davant la impotència de no poder fer pagar als responsables de la seua diàspora, la venjança es projecta sobre els palestins, poble pobre, dèbil sense exercit, als que des de 1948 els ha estat furtant les propietats i tots els drets. Els expulsen de les terres ancestrals dels seus avantpassats, els assassinen, ocupen i saquegen; els porten i deporten d’aquí cap allà.

El poble palestí molesta per a portar a terme el deler expansionista de l’estat, que fomenta les ambicions personals de propietat i seguretat dels colons israelians envestida de religió. El covard sempre fa recaure la seua frustració projectant la venjança sobre l’indefens. Cap dels sofriments patits pels jueus han estat provocats pels palestins. Els israelians entraren com a conqueridors i saquejant el territori que no tenia ni policia municipal, mitjançant l’ús terrorista de les armes, els posaren la cova en casa i des d’ella governen. Però el seu ressentiment és no haver aconseguit en 77 anys doblegar l’orgull d’un poble, que no s’ha agenollat davant d’ells.