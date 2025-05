La ley de vivienda hace aguas

Han pasado ya dos años desde la entrada en vigor de la ley por el derecho a la vivienda, una norma que, en su propio articulado, proclama como objetivo principal garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible para todos. Sin embargo, en Castellón la realidad parece que va por otros derroteros. Hoy, el panorama habitacional es más sombrío que en 2023: menos viviendas disponibles para alquilar, precios disparados y un esfuerzo económico creciente para acceder a un techo. La supuesta solución, lejos de aliviar el problema, parece haberlo agravado.

Las cifras no dan para muchas alegrías. Desde que se puso en marcha la normativa, más del 10% de los inmuebles disponibles para alquiler han desaparecido del mercado en la provincia, y en la capital de la Plana, la reducción alcanza el 20%. El impacto ha sido tal que desde el sector de las inmobiliarias se habla de un «efecto huida» de propietarios que, ante un marco regulatorio que consideran desfavorable, optan por trasladar sus viviendas al alquiler turístico, temporal, por habitaciones o directamente a la compraventa.

Esta pérdida de oferta se ha traducido en una presión brutal sobre la demanda. El número de personas interesadas en cada vivienda se ha duplicado en dos años, llegando a una media de 44 candidatos por inmueble en Castelló capital. En este contexto, los precios no han hecho más que subir. Hoy se pagan más de 8 euros de media por metro cuadrado en los arrendamientos, un 18% más que en 2023. En contraposición, los salarios apenas han crecido un 10% en ese mismo periodo, generando un desequilibrio que deja fuera del mercado a miles de personas.

Precariedad

El encarecimiento del alquiler y la falta de alternativas habitacionales han llevado a situaciones de extrema precariedad. Mediterráneo informaba este mismo lunes que se han disparado los hogares en los que viven varias familias, debido a los precios inasumibles. Esta situación no solo refleja un fracaso estructural en las políticas públicas de vivienda, sino que genera también consecuencias sociales graves, como la pérdida de intimidad, el hacinamiento, el deterioro de la salud mental, e incluso tensiones familiares.

Y los jóvenes, como en tantas otras crisis, son los más golpeados. Apenas el 18,6% de las personas de menos de 29 años ha logrado emanciparse en la provincia, un dato que revela la imposibilidad de iniciar un proyecto de vida autónomo en un contexto donde alquilar una vivienda por menos de 500 euros se ha vuelto prácticamente imposible. La vivienda, que debería ser un derecho, se ha convertido en un bien inaccesible para muchos. Desde el sector inmobiliario se pide una reforma en profundidad del actual modelo. Los expertos consideran que la ley estatal no ataca el origen del problema y que ha provocado efectos secundarios indeseados. Entre las propuestas: activar el parque de vivienda vacía, ofrecer ayudas a propietarios frente a impagos, fomentar la rehabilitación de inmuebles y garantizar seguridad jurídica para fomentar la estabilidad. Una legislación que no busca transformar no puede considerarse eficaz. Y regular por regular no sirve si no se generan condiciones que impulsen una oferta estable, diversa y asequible. Y esto solo será posible si se deja de legislar de espaldas al mercado, a los profesionales y a los ciudadanos.

El derecho a una vivienda digna requiere decisiones valientes, recursos adecuados y un compromiso político que vaya más allá de las promesas, por muy bienintencionadas que éstas sean.