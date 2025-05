Mazón, contra l’FP

Hem escoltat constantment les paraules del senyor Rovira, actual conseller d’Educació, que l’FP és una prioritat. Les dades diuen més bé el contrari, però no ens ha de sorprendre, perquè per al PP els serveis públics sempre han sigut una despesa, no una inversió.

L’any 2015, l’FP eren uns estudis menysvalorats. Tanmateix, gràcies al gran treball fet durant els governs progressistes de Ximo Puig, la imatge no és ni de bon tros la mateixa. Va ser el govern del Botànic el que va donar el suport necessari a aquests estudis per a dignificar-los i aconseguir així la formació de qualitat que demanava el teixit empresarial valencià. Es van crear els consells territorials de l’FP, que eren el punt de partida per a implantar nous cicles formatius a les nostres comarques.

Lamentablement, des que governa la dreta extrema del PP de Mazón i Rovira tot això ha desaparegut: en dos anys, l’oferta global de nous cicles de grau mitjà i superior presencials s’ha desplomat; s’ha reduït en més de 120 cicles. Eixes són les dades de l’aposta que fa el senyor Rovira per l’FP.

Retallada

Quines són les dades de Castelló? Doncs retallada de set cicles presencials amb un impacte molt dolorós dels relacionats amb el medi natural i temps lliure de Benicàssim i Morella. A més, la mobilització de l’alumnat i de l’IES Politècnic ha evitat la supressió del cicle superior de l’aigua amb un percentatge del 100% d’ocupabilitat. Han fet un estudi previ amb el Consell Territorial de l’FP? Jo els diré la resposta: No. Aquesta és una prova més de l’atac a l’educació pública del PP de dreta extrema amb l’objectiu d’obrir la porta a la privatització. Només es pot resumir en una frase: menyspreu a la Formació Professional.

Portaveu d’Educació pel PSPV-PSOE a Les Corts