Vila-real amb l’educació i el valencià

Betxí, on també governa Compromís, es va convertir els dies 23, 24 i 25 de maig en punt de trobada de la Festa per la Llengua 2025. La jornada va omplir el municipi d’activitats familiars, cultura popular, música i tallers per a totes les edats amb el lema En valencià, lliures i amb orgull.

Ningú gosaria dubtar que este podria ser un lema per a la mateixa acció del govern de Vila-real. Amb el pla Edificant el govern del Botànic va posar tota la carn en la graella per fer que les escoles de Vila-real milloraren les seues instal·lacions. Al mateix temps es va invertir en més professorat, perquè l’educació és fonamental per al futur del país.

L’extrema dreta que ara malgoverna les institucions valencianes, condicionada pels ultres de Vox, prefereix invertir en els seus negocis i deixar a l’estacada la cultura valenciana. És ben trist, perquè la nostra cultura només té el seu poble i el seu govern per tindre’n cura, invertir-hi i mantindre-la. Este govern autonòmic extremista actual treballa per destruir tot allò que faça olor de valencià, especialment l’escola i la llengua. És per tant, amb totes les lletres, un govern antivalencià, que només aspira a revertir tot el progrés social dels darrers anys.

Tristesa

A Vila-real, com ja va passar en la legislatura del 2011-2015, preferim apostar per polítiques socials i provalencianes. Així ho farem amb el pressupost que per fi aprovem esta mateixa setmana, que també aposta pel valencià. Mentrestant, l’extrema dreta ha retallat al màxim la inversió en el nostre patrimoni lingüístic a la Generalitat. La tristesa per l’atac contra el valencià contrasta, tanmateix, amb el suport que des de l’Ajuntament donem a les nostres escoles locals i sobretot a la intenció dels centres, professorat, alumnat, pares i mares d’apostar pel valencià, que va arrasar en la pseudoenquesta antivalenciana convocada pel govern autonòmic més antivalencià de la història recent.

Regidor de Compromís per Vila-real