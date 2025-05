Els savis antics ja ho van dir. Es van posar en tot, sobre cada cosa opinaven, i encara avui podem repetir com ells tanta glòria i misèria com els sers humans portem a dins.

Soló d’Atenes que en va ser un dels més apreciats, ja posà com cosa fina en els escrits comminatoris que els aedes, és a dir els poetes i cantors, mentien bona cosa. La lectora o el lector sabran substituir convenientment el terme aede per influencer o contertulià. Poseu també polítics de tota mena.

Els primers pam dalt pam baix no juguen amb les coses de menjar com solem dir. Però els polítics sí. Perquè ells ja tenen possibilitats de posar la mà sobre els nostres diners.

I ja entrem en territori perillós.

Calladament, de tant en tant, una vegada ací i una altra allà, apareix la notícia de que tal o qual partit ha posat un dels seus en lloc prominent. Que a un càrrec ben dotat econòmicament i des d’on es pot tindre una gran influència en les nostres carteres, li ha estat adjudicat el silló des d’on dirigirà operacions poc recomanables per al benefici social i col·lectiu.

Ah! Soló era un home just i bo, no especialment intuïtiu. Ell es limitava a mirar, observava i prou. I després ho magnificava blanc sobre negre. Està tot escrit.

Domini

I ací estem. I ho confirma dient «els aedes menteixen». I ho podem transcriure. És a dir que tota una colla d’empleats polítics es dediquen a manipular per tal de posar-se en llocs adients per poder obtindre benefici propi. I no es paren en barres. Als consells d’administració de bancs, empreses elèctriques, petrolieres o grans constructores... Tot els resulta vàlid per tal de dominar no sol el sagrat mercat sinó fins i tot l’opinió pública.

No se n’estan de res. Calladament ho fan. Mentre els mitjans de comunicació i les xarxes parlen, fan xerrameca, escriuen goludament sobre enormes nicieses.

Sociòleg i traductor