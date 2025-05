Un més después del apagón

Transcurrido un mes del apagón masivo que dejó la Península Ibérica sin electricidad, podría afirmarse que las cosas están como estaban al día siguiente de reconectar la red. Los ciudadanos revivimos aquel día la sensación de pesadilla distópica experimentada con la pandemia. También nos dimos cuenta abruptamente de hasta qué extremo nuestro día a día depende de poder disponer de electricidad, y de que seguir con nuestra cotidianidad sin luz es un anhelo imposible. Tras aquel monumental accidente eléctrico, Pedro Sánchez tardó seis horas en comparecer. Debía haberlo hecho antes, aunque fuera para decir, como así fue, que no sabía qué podía haber ocurrido. Y que esclarecer las causas es algo muy complejo y una labor de varios meses. Se equivocó al apuntar solo a «operadores privados» y probablemente también al señalar la posibilidad de un ciberataque, cosa prácticamente descartada. Seguimos hoy sin saber demasiado, más allá de que, al parecer, el apagón tuvo su origen en Sevilla, Granada y Badajoz. Allí se ubica, se nos ha dicho, el elemento detonante, pero se siguen investigando los acontecimientos posteriores, que desembocaron en la desconexión de todas las fuentes de generación de la península.

Pedro Sánchez se ha labrado la fama de contorsionista. De ser capaz de seguir en pie sin importarle la fuerza de la tormenta que arrecie sobre él ni los equilibrios que tenga que hacer para mantenerse. No obstante, en este caso no ha conseguido responder a la crisis con la eficacia política y comunicativa que ha utilizado en otras ocasiones. El PP se ha empleado a fondo para explicar a los ciudadanos que están en manos de un Gobierno torpe e ineficaz. En eso se refugia el Gobierno. Pero tanto el apagón como los percances ferroviarios son problemas que el ciudadano ha experimentado y experimenta de forma directa, palpable, personal: el ascensor se ha parado; el tren va con media hora de retraso. No nos hallamos, pues, ante disquisiciones ideológicas, sino ante hechos rotundos e incontrovertibles. Por este motivo, y aceptando que el tiempo es imprescindible para poder ofrecer una explicación definitiva, el Ejecutivo debería informar con claridad de las acciones que se llevan a cabo y del estado de las pesquisas en marcha. El ciudadano no puede en modo alguno conformarse con un silencio prolongado.

Renovables y nucleares

Lo ocurrido no solo se ha utilizado para erosionar la imagen del Gobierno. También se ha alimentado la polémica en torno a las energías renovables y las centrales nucleares. Por supuesto, rápidamente se han apuntado a la confrontación los lobis tanto de un lado como de otro, lo que ha propiciado una briosa polémica que, además de responder a intenciones alejadas del interés general, resulta simplificadora, de blanco o negro, muy poco productiva. Tanto en el asunto de las nucleares, cuya vida el Gobierno sabe que habrá que prolongar, como en el esclarecimiento de las causas del apagón, es necesario huir de la frivolidad y guiarse por el conocimiento, la sensatez y la proporción. Lo mismo vale para la inevitable y sustancial transición que habrá que emprender con el objetivo de disponer en el futuro de un sistema eléctrico mucho más robusto, fiable e interconectado.