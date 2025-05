La pareja de Ayuso admitió ante el juez que su abogado le dijo que reconocer los delitos era una condición para pactar

En su declaración completa –obtenida por el programa Malas Lenguas que presenta Jesús Cintora en la segunda cadena de Televisión Española–, Alberto González Amadordeclaró el 23 de mayo que no conoció el correo del 2 de febrero de 2014, cuya filtración investiga el juez Ángel Hurtado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que están imputados la fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. También señaló que su abogado le informó sobre el requisito de reconocer los delitos para alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía a fin de evitar ir a juicio oral.

En representación del fiscal general del Estado, el abogado preguntó:

–"¿Ha mencionado que su abogado [Neira] envió ese correo de 2 de febrero de 2024, el de "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales" sin su consentimiento"?

–"Sin mi consentimiento".

–"¿Su abogado en ese correo no estaba diciendo la verdad, no había común acuerdo con usted?"

–"No, yo hago otra interpretación, si me lo permite... Estoy aquí como testigo y tengo que decir la verdad, partiendo de la base de que yo no participé en la redacción de ese correo, partiendo de la base de que no tenía conocimiento de que él iba a enviar ese correo, partiendo de la base de que ni siquiera me reenvió el correo... [yo le dije al conocer el correo publicado el 14 de marzo de 2024], él me dijo vamos a hablarlo", respondió González Amador.

Y sigue su narración; "De hecho me fui a su despacho y él me explicó. Me dice, Alberto ‘tú lo dejaste en nuestras manos. Dijiste que tomásemos la opción, que para ti fuese la menos mediática... que no le provocara problemas a tu pareja [Isabel Díaz Ayuso], que nada tenía que ver con tus negocios ni con tu persona. Entonces nosotros hemos sopesado este camino [correo del 2 de febrero] y lo hemos ido negociando con Fiscalía. No te puedes cabrear conmigo porque yo [Neira] te expliqué que había diferentes caminos y vamos a tomar, pero si era el de la conformidad, yo te expliqué que uno de los protocolos o las normas directrices que hay dentro de la Fiscalía es que hay que reconocer los hechos [delitos], aunque seas inocente, es un criterio indispensable o sea si no no se puede [alcanzar la conformidad]’"

González Amador continúa con lo que le explicó Neira: "Por eso el correo va con ese contenido, con esa información"

El abogado del fiscal general del Estado pregunta:

"Usted cuando se envía ese correo de los delitos fiscales ¿en ningún caso está abierto a reconocer los delitos, usted no quería reconocerlo?"

"No, no, yo lo que estaba abierto es a que mi abogado tomara la opción, o sea, yo no soy jurista, yo cuando dije me quedo en vuestras manos, porque yo estaba confuso".

En otra parte de su testimonio González Amador declara que él habló con el periódico El Mundo a instancias de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso el día 12 e marzo y que le informó de su situación. Esa fue la primera filtración en la causa.