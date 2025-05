Dos anys més creixent junts

Encara recorde com si fora hui quan, amb 19 anys, vaig entrar a formar part del consistori com a regidor d’Urbanisme i Medi Ambient. Han passat quasi dues dècades. En tot aquest temps, també he tingut l’oportunitat d’estar quatre anys a l’oposició, una etapa que em va aportar una visió més completa de la política local i que em va fer créixer personalment i políticament. Hui, huit anys després d’assumir per primera vegada l’alcaldia, continue liderant, amb la mateixa il·lusió (i amb més experiència), un projecte col·lectiu que no para de créixer. Un projecte que ha encadenat dues majories absolutes consecutives, la segona de les quals, històrica, amb 11 regidors i regidores.

El que més valore és la confiança renovada que la gent del meu poble ha depositat en nosaltres. Sempre he pensat que ser alcalde és una responsabilitat, però també un honor. I aquest honor, me’l donen els alcorins i les alcorines.

La transformació de l’Alcora és un procés que vam iniciar fa temps, però ara, quan es compleixen dos anys d’aquesta legislatura, fem balanç de les inversions fetes, en marxa i les ja confirmades per començar pròximament, que superen els 12 milions d’euros, una xifra sense precedents per al nostre municipi. Aquestes inversions es reflecteixen en projectes tangibles, com la nova biblioteca municipal, la recuperació de la Reial Fàbrica, o l’esperada ampliació i reforma de l’IES Ximén d’Urrea, entre moltes altres iniciatives. He de dir que hem treballat molt per tal d’aconseguir subvencions que han fet possible tirar endavant gran part d’aquestes actuacions. I si les hem aconseguit és perquè comptàvem amb projectes sòlids i ben planificats.

Hi ha iniciatives que marquen un abans i un després, i la compra del solar de l’antiga fàbrica Sanchis n’és una. Vaig assegurar que no em rendiria, i ho he complit. Amb més de 18.000 m2, aquest espai, amb la futura residència de majors com a element central, guanyarà protagonisme com a zona d’expansió.

En el bon camí

En matèria de treball i desenvolupament econòmic, els avanços també són notables. Segons les últimes dades disponibles, l’Alcora registra la taxa d’atur més baixa dels últims 17 anys. Amb una població que continua en augment. Hem impulsat accions concretes i efectives a través del Pacte Ceràmic amb resultats visibles. Personalment, no hi ha res més satisfactori que rebre missatges il·lusionants de persones que, per exemple, van assistir al fòrum d’ocupació de la setmana passada i ens conten que aquesta mateixa setmana han començat a treballar. Això dona sentit a tot l’esforç i confirma que estem en el bon camí.

També hem reforçat el nostre compromís amb el desenvolupament industrial, amb la creació de les Entitats de Gestió i Modernització de Torreta i Santa. A més, des de 2019 s’ha fet una inversió històrica als nostres polígons industrials. Per altra banda, cara al futur, l’anunci de la futura planta d’hidrogen verd obri la porta a una nova etapa d’oportunitats.

En aquests dos anys hem posat el focus en reforçar els serveis públics amb accions com l’ampliació de la línia d’autobús entre l’Alcora i Castelló, projectes d’eficiència energètica, etc. També estem treballant per a millorar l’accés a l’habitatge i promoure polítiques que faciliten que les famílies i els joves puguen trobar un lloc digne on viure. Sabem que és una assignatura pendent, però que tenim molt present.

En l’àmbit social, s’ha consolidat el centre de dia com un servei de referència per als majors, s’han impulsat jornades de salut mental i hem estat municipi pilot en la implantació de la Història Social Única. També cal destacar el treball reconegut en benestar animal i el paper de la Càtedra de l’Alcora amb l’UJI, sent referents en investigació musical i qualitat de vida.

I tot, sense deixar de costat el dia a dia. Hem millorat instal·lacions esportives, hem continuat actuant en carrers, camins i espais públics, tant del nucli urbà com de les pedanies. També hem habilitat un nou local d’assaig per a la banda de música, revitalitzat parcs i embellit diversos punts del municipi amb murals com el del carrer Ferrerets o el de Tradicions. Amb eixe mateix esperit hem creat la marca l’Alcora Viva, que reflecteix una agenda com mai: cultura, festes, esport, activitats familiars i infantils, suport a les associacions... Això també és créixer.

No voldria deixar de parlar del meu equip de govern. Compartisc la responsabilitat amb regidores i regidors que donen el millor de si cada dia. Gent honesta, treballadora. Gent que estima l’Alcora com jo. I això, quan governes, es nota. Mirem el futur amb força. I ho fem des del realisme i l’ambició. Queda molt per fer, és cert. Us assegure que continuarem treballant i fent poble amb determinació perquè l’Alcora siga un lloc cada dia millor.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló