Pepe Beltrán, el Blanco.

En esta benvolguda i estimada terra nostra, terra de contradiccions, terra peculiar i especial, terra que maltractem i menyspreem encara que siga nostra, terra on preferim lloar al veí i criticar al germà, tot el que es fa fora ens pareix bé, sense moure nosaltres un dit per intentar canviar o millorar el que tenim. Així som, així és el poble valencià, el nostre país, com alguns l’han definit és el del semenfotisme, tant se’ns dona tot i així ens va, som de parlar de poble, sense importar escriure bé, això és de radicals, on blasfemar o insultar queda fins i tot bonic, ple de costums i tradicions que, per desgràcia, a poc a poc es van perdent i esperem que no es perda també el valencià. Una d’estes precioses tradicions són els malnoms. Tots tenim o coneixem a algú que té un malnom. En el meu cas particular el meu malnom familiar és Blanco.

El meu iaio, José Beltrán Igual (pare de mon pare), a qui no vaig conéixer, ja li deien el Blanco el del Musical. El Musical era el casino que hi havia al carrer Trinitat d’Almassora, on molts anys després va estar el cine Niza. Al meu iaio no el vaig conéixer perquè en l’any 38 el van tancar a la presó de Sant Miquel dels Reis de València. Tenia 47 anys, estava casat, tenia dos fills i vivia al carrer del Roser. El van tancar (i copie el que diu l’expedient sumaríssim) perquè va estar afiliat al partit republicà i va ser regidor un mes durant el “dominio rojo”, perquè va difondre idees marxistes entre els amics i sent conserge del Casino Musical va prohibir l’entrada de tota premsa de “matiz derechista” o catòlica (perquè així li ho ordenaven) i perquè va amenaçar a un veí que deia que tenia una imatge del Santo Cristo de Limpias que volia mostrar a tots i amb la que feia propaganda política. El van condemnar a reclusió perpètua i va morir tres anys després, l’any 41, de broncopneumònia tuberculosa (les condicions de les presons no eren molt saludables). Curiosament, l’any 43 el van condonar la pena a 20 anys i un dia.

El meu pare, José Beltrán Mundina, Pepe, el Blanco, va haver de deixar l’escola per a treballar perquè no tenia pare i sa mare es dedicava a l’estraperlo per tirar endavant la casa i criar als dos xiquets. Així que ben prompte va treballar, primer a Industrias Petreas i després a Mármoles Luis Gómez, tota la vida treballant el marbre, en aigua gelada i el soroll insuportable de les màquines que el van deixar mig sord. Mon pare ha segut molt treballador, sempre ha treballat intensament i mai no ha negat l’ajuda a qui li feia falta i també era molt generós, no li dolia gastar-se els diners, tal volta per tot això era molt volgut i apreciat. I igual de treballador era de fester, era cantaor (a la seua manera) i ballador, entre les múltiples anècdotes només diré que una vegada va canviar una amiga per una guitarra i poder seguir cantant i de festa.

Amant, per damunt de tot, del CD Castellón

El meu germà, José Beltrán Lamaza, Pepe, es dedica a la premsa i porta tota la vida escrivint, entrevistant, llegint, documentant-se. És un amant de la literatura, del ben escriure, sempre busca la paraula més difícil i és capaç d’escriure un article d’allà d’on no es pot traure res. Crític, molt crític, dels que se solen dir que no té pèls a la llengua, si alguna cosa està malament, cal dir-ho, no amagar-ho, si algú ho ha fet malament, cal contar-ho, per això ha rebut crítiques i algun que altre enemic. Amant del bon menjar i de la bona tertúlia de després, amant de la història, principalment de la guerra civil i de la Segona Guerra Mundial, el seu ídol Winston Churchill, i amant, per damunt de tot, del CD Castellón, la seua passió. Com mon pare, també és molt treballador, generós i fester, ho ha heretat i també és molt conegut i per això i per la forma de ser dels dos, nosaltres sempre diem que eren iguals, tenien una constant disputa de qui dels dos era millor en tot, treball, festa, amics, qui era el número u. El resultat final encara no està clar.

Si hui en dia la gent busca herois o ídols, a mi no em fa falta anar molt lluny, els tenia molt prop i és a qui m’agradaria semblar-me, no cal buscar més.

Sempre han dit que jo m’assemble més a ma mare, que, per altra part, també és un motiu d’orgull, per això mateixa puc dir i, que em perdonen la resta, no vull ofendre a ningú, que per mi, ara, després del meu iaio, de mon pare i del meu germà, ja no queden BLANCOS.