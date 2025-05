Cautivos de la traílla

Hay declaraciones que por su zafiedad conviene no olvidar. Nunca. Porque si las ignoras corres el riesgo de que se repitan y, por tanto, tener que volver a combatirlas. Recuerden su nombre: José María Llanos. Es el síndic de Vox en Les Corts y su última gran aportación a la necesaria distensión tras el drama de la dana ha sido declarar que las víctimas que se han organizado para defender sus legítimos intereses lo hacen «no por ser verdaderos afectados, sino verdaderos interesados». Ni siquiera es original en tan inmunda ofensa. Hasta las estupideces más groseras fueron dichas antes. Siempre. De humillar a familiares de víctimas ya se encargó en 2019 el popular Rafael Hernando cuando dijo que quienes buscan en las cunetas a fusilados por el franquismo «se acuerdan solo de sus familiares cuando hay subvenciones».

Susana Camarero, vicepresidenta portavoz, no valoró el exabrupto de Vox y aseguró que todas las asociaciones «no son iguales» porque algunas tienen «un claro y marcado perfil partidista». Es lo que toca decir, no sea que el socio necesario vaya a dar una vuelta más de tuerca al torniquete que aún tapona la herida del Ventorro por la que sangra toda la credibilidad perdida y la escasa dignidad del todavía jefe del Consell. El PPCV no censura a quienes mantienen la lenta agonía de Carlos Mazón en el Palau y solo ahora, cuando las víctimas ya han sido recibidas por Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez, se acuerdan de ellas. No podían dilatarlo más.

Tragan sapos

Resulta patético comprobar cómo tragan con los sapos que les impone la derecha extrema. Ellos, que tanto critican al PSOE por pasar por el fino embudo Puigdemont, hacen lo mismo con el también insaciable estómago de Abascal. Y los dos por siete votos, los que ambos necesitan para gobernar. Aquí la cosa no va de amnistía o de condonación de la deuda, pero se mercadea con la memoria histórica, los derechos del colectivo LGTBI, la violencia de género, los menores no acompañados, el futuro de À Punt, o la unidad lingüística, que tampoco es poca cosa. Es lo que tiene estar cautivo de la traílla. Es decir, de la «cuerda o correa con que se lleva al perro atado a las cacerías, para soltarlo a su tiempo», según definición de la RAE que también acepta: «Cuerda con que algunas veces se echa el hurón en las madrigueras, para tirar de él». Dicho sea en sentido figurado, claro.

En esas estaba Mazón cuando Francisco Camps, el renacido, dijo eso de ¿qué hay de nuevo, viejo? El exculpado de la Gürtel lo hizo a su manera, flanqueado por la vieja guardia con Carlos Fabra y Alfonso Rus al frente: «Seré lo que queráis que sea. Estoy más ilusionado que nunca». Aviso a navegantes y, sobre todo, a náufragos a la deriva como Mazón. No parece probable que Camps sea la apuesta de futuro del PPCV, aunque dará la batalla. Pero es seguro que el president zombi, como los yogures, tiene fecha de caducidad. Tal vez por eso, antes de dejarlo, Mazón ha querido blindar la fidelidad de los escoltas que le acompañaron al Ventorro otorgándoles la medalla al mérito policial. Patético. Por cierto, él también quedará blindado al asegurarse dos años un sueldo público de 75.000 euros si resiste hasta julio. Como la banca, siempre ganan.

Periodista y escritor